Большегруз влетел в забор частного дома на Бориса Богаткова

«На пересечении Бориса Богаткова и Пролетарской в ограде частного дома лежит большегруз. А за скорыми стоит UAZ Patriot с разбитой правой стороной», — рассказал корреспонденту НГС очевидец, прикрепив к своему сообщению фото с места аварии.

Утром 30 августа в Октябрьском районе Новосибирска большегруз влетел в забор частного дома — на месте ДТП работали врачи скорой помощи и спасатели.

Корреспондент НГС направил запрос в Госавтоинспекцию, с просьбой уточнить информацию о пострадавших и причине аварии. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

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