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Дороги и транспорт

Большегруз влетел в забор частного дома на Бориса Богаткова

Авария случилась рано утром на перекрёстке с улицей Пролетарской

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На месте аварии работали врачи скорой помощи и спасатели

Фото: Владислав Савченков

Утром 30 августа в Октябрьском районе Новосибирска большегруз влетел в забор частного дома — на месте ДТП работали врачи скорой помощи и спасатели.

Информацию об аварии в редакцию НГС сообщил очевидец Павел.

«На пересечении Бориса Богаткова и Пролетарской в ограде частного дома лежит большегруз. А за скорыми стоит UAZ Patriot с разбитой правой стороной», — рассказал корреспонденту НГС очевидец, прикрепив к своему сообщению фото с места аварии.

После аварии часть частного дома обрушилась

После аварии часть частного дома обрушилась

Корреспондент НГС направил запрос в Госавтоинспекцию, с просьбой уточнить информацию о пострадавших и причине аварии. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

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На днях в Первомайском районе Новосибирска случилось смертельное ДТП: водитель мопеда погиб в столкновении с грузовиком.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    30 авг 2019 в 07:54

    Интересно узнать что сегодня было на Большевистской в 7-23 где-то. Экипаж ГИБДД попал в аварию с фурой или фуру остановили (водитель выпивший ?) Машина стояла ГИБДД на аварийке, сзади фуры, а следом знак аварийной остановки.Но вроде никаких повреждений не увидела.

    30 авг 2019 в 07:28

    Сотрудник ДПС сказал, что в доме мужика печкой завалило, откпывают. Но он жив.