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Наука

Новосибирский институт выбрали для создания математического центра мирового уровня

Всего в стране планируется создать четыре подобных проекта

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Слева-направо: Григорий Трубников, первый заместитель министра науки и высшего образования РФ, Михаил Котюков, министр науки и высшего образования РФ, Татьяна Голикова, вице-премьер

Фото: minobrnauki.gov.ru

В четверг, 29 августа, на совете в Министерстве науки и высшего образования выбрали четыре организации, на базе которых будут создаваться «математические центры мирового уровня» — в их число вошел Институт математики имени Соболева Сибирского отделения РАН. 

Как указано на сайте Минобрнауки, математические центры создадут в рамках национального проекта «Наука».

«По результатам состоявшегося обсуждения, закрытого голосования, которое прошло в преддверии сегодняшнего заседания, победителями стали четыре проекта: Математический институт им. В.А. Стеклова РАН (Москва), Санкт-Петербургский международный математический институт имени Леонарда Эйлера, Московский центр фундаментальной и прикладной математики, а также Математический центр в Академгородке (Новосибирская область)», — рассказала на заседании Совета вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На сайте уточняется, что «Математический центр в Академгородке» создадут на базе Института математики и Новосибирского государственного университета. 

На создание центров за 2019 год планируют потратить 320 миллионов рублей из федерального бюджета, а в 2020 — 640 млн. 

В середине августа Владимир Путин включил в Совет при президенте РФ по русскому языку выпускницу НГУ Ольгу Ребковец. В новый состав Совета вошли руководители и сотрудники ведущих вузов страны, представители СМИ, учителя и писатели.

«Это ни в коем случае не подмена каких-то научных институтов, которые занимаются вопросами кодификации, нормирования русского языка. Это вопрос, скорее, содействия в формировании государственной политики в сфере русского языка, продвижения языка в России и за рубежом, грамотности», — рассказала тогда корреспонденту НГС Ольга Ребковец.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    только так
    30 авг 2019 в 02:46

    После головокружительного мирового успеха Сколково последует не менее головокружительный успех мирового математического центра. Реформа Академии наук продолжается. Это вам не Перельманщина , когда один человек " выполнил программу целой Академии", а великий национальный проект, который обеспечит 25 миллионов высокотехнологических рабочих мест . Новосибирский Университет, который в 2019 году занимал 166 место в мире по исследованиям в математике станет тягачем и, надорвав кишку, вытянет проект в мировые математические лидеры.