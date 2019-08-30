Новосибирский институт выбрали для создания математического центра мирового уровня

В четверг, 29 августа, на совете в Министерстве науки и высшего образования выбрали четыре организации, на базе которых будут создаваться «математические центры мирового уровня» — в их число вошел Институт математики имени Соболева Сибирского отделения РАН.



Как указано на сайте Минобрнауки, математические центры создадут в рамках национального проекта «Наука».

«По результатам состоявшегося обсуждения, закрытого голосования, которое прошло в преддверии сегодняшнего заседания, победителями стали четыре проекта: Математический институт им. В.А. Стеклова РАН (Москва), Санкт-Петербургский международный математический институт имени Леонарда Эйлера, Московский центр фундаментальной и прикладной математики, а также Математический центр в Академгородке (Новосибирская область)», — рассказала на заседании Совета вице-премьер РФ Татьяна Голикова.