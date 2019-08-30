Новосибирский институт выбрали для создания математического центра мирового уровня

Слева-направо: Григорий Трубников, первый заместитель министра науки и высшего образования РФ, Михаил Котюков, министр науки и высшего образования РФ, Татьяна Голикова, вице-премьер
Фото: minobrnauki.gov.ru
В четверг, 29 августа, на совете в Министерстве науки и высшего образования выбрали четыре организации, на базе которых будут создаваться «математические центры мирового уровня» — в их число вошел Институт математики имени Соболева Сибирского отделения РАН.
Как указано на сайте Минобрнауки, математические центры создадут в рамках национального проекта «Наука».
«По результатам состоявшегося обсуждения, закрытого голосования, которое прошло в преддверии сегодняшнего заседания, победителями стали четыре проекта: Математический институт им. В.А. Стеклова РАН (Москва), Санкт-Петербургский международный математический институт имени Леонарда Эйлера, Московский центр фундаментальной и прикладной математики, а также Математический центр в Академгородке (Новосибирская область)», — рассказала на заседании Совета вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
На сайте уточняется, что «Математический центр в Академгородке» создадут на базе Института математики и Новосибирского государственного университета.
На создание центров за 2019 год планируют потратить 320 миллионов рублей из федерального бюджета, а в 2020 — 640 млн.
В середине августа Владимир Путин включил в Совет при президенте РФ по русскому языку выпускницу НГУ Ольгу Ребковец. В новый состав Совета вошли руководители и сотрудники ведущих вузов страны, представители СМИ, учителя и писатели.
«Это ни в коем случае не подмена каких-то научных институтов, которые занимаются вопросами кодификации, нормирования русского языка. Это вопрос, скорее, содействия в формировании государственной политики в сфере русского языка, продвижения языка в России и за рубежом, грамотности», — рассказала тогда корреспонденту НГС Ольга Ребковец.