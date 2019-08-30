Аналитики подсчитали шансы новосибирцев купить квартиру в Москве

Специалисты федерального портала «Мир квартир» сравнили цены квартир в региональных центрах с ценами на недвижимость в Москве — средний новосибирец, если продаст свою квартиру, сможет купить только 17 квадратных метров московской недвижимости стоимостью больше трех миллионов рублей.

Согласно исследованию портала, средняя стоимость метра квартиры в Москве — 220 000 рублей. В России только жители Санкт-Петербурга и Сочи могут позволить себе покупку «однушки» в столице. В остальных городах люди могут претендовать только на студию или комнату. Жители Красноярска потянут комнату в 15 квадратов, Томска — в 14, Барнаула и Омска — в 12.

