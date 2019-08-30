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Аналитики подсчитали шансы новосибирцев купить квартиру в Москве

Среднестатистический новосибирец сможет купить только 17 квадратных метров московской недвижимости

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Среднестатистический россиянин может рассчитывать на 15 квадратных метров московской недвижимости

Фото: N1

Специалисты федерального портала «Мир квартир» сравнили цены квартир в региональных центрах с ценами на недвижимость в Москве — средний новосибирец, если продаст свою квартиру, сможет купить только 17 квадратных метров московской недвижимости стоимостью больше трех миллионов рублей. 

Согласно исследованию портала, средняя стоимость метра квартиры в Москве — 220 000 рублей. В России только жители Санкт-Петербурга и Сочи могут позволить себе покупку «однушки» в столице. В остальных городах люди могут претендовать только на студию или комнату. Жители Красноярска потянут комнату в 15 квадратов, Томска — в 14, Барнаула и Омска — в 12. 

Новосибирск занял в списке 16-е место — со средней ценой квартиры в 3,7 миллиона рублей в Москве можно будет купить 17 квадратных метров недвижимости. 

«В среднем россиянин, проживающий в крупном российском городе, может рассчитывать на 15 квадратных метров московской недвижимости стоимостью чуть более 3 млн рублей», — указано в тексте исследования. 

Недавно НГС писал о исследовании аналитиков N1.RU — они сравнивали стоимость обучения в вузе с ценами на жилье. Так, обучение на одном из самых дорогих факультетов вуза — естественных наук — будет стоить около миллиона рублей. Этого хватит на небольшую студию в спальном районе.

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