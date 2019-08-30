Аналитики подсчитали шансы новосибирцев купить квартиру в Москве

Среднестатистический россиянин может рассчитывать на 15 квадратных метров московской недвижимости
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Специалисты федерального портала «Мир квартир» сравнили цены квартир в региональных центрах с ценами на недвижимость в Москве — средний новосибирец, если продаст свою квартиру, сможет купить только 17 квадратных метров московской недвижимости стоимостью больше трех миллионов рублей.
Согласно исследованию портала, средняя стоимость метра квартиры в Москве —
Новосибирск занял в списке 16-е место — со средней ценой квартиры в 3,7 миллиона рублей в Москве можно будет купить 17 квадратных метров недвижимости.
«В среднем россиянин, проживающий в крупном российском городе, может рассчитывать на 15 квадратных метров московской недвижимости стоимостью чуть более 3 млн рублей», — указано в тексте исследования.
Недавно НГС писал о исследовании аналитиков N1.RU — они сравнивали стоимость обучения в вузе с ценами на жилье. Так, обучение на одном из самых дорогих факультетов вуза — естественных наук — будет стоить около миллиона рублей. Этого хватит на небольшую студию в спальном районе.