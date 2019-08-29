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Дороги и транспорт

Готовьтесь к пробкам: в Ленинском районе перекроют и сузят три дороги

Теплотрассу будут ремонтировать в том числе на дороге, которая идёт от площади Лыщинского

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Перекрытия и сужения связаны с ремонтом теплотрасс

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Ленинском районе Новосибирска дорожники закроют одну дорогу и сузят ещё две. Как сообщили в пресс-центре мэрии, это связано с ремонтом теплотрассы.

«С 29 августа по 12 сентября закрывается движение транспорта по улице Котовского в районе дома № 13», — предупредили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Проехать напрямую по улице Котовского до улицы Станиславского будет невозможно до 12 сентября

Проехать напрямую по улице Котовского до улицы Станиславского будет невозможно до 12 сентября

До 16 сентября дорогу сузили и на улице Планировочной, 35. 

На полтора месяца станет уже проезжая часть улицы Блюхера на отрезке от Коммунального моста до улицы Котовского.

Улицу Блюхера от площади Лыщинского сузят на полтора месяца

Улицу Блюхера от площади Лыщинского сузят на полтора месяца

«С 30 августа по 15 октября ограничивается движение транспорта по улице Блюхера на участке от улицы Горской в районе дома № 62 до Горского микрорайона в районе дома № 3, к1», — рассказали в мэрии.

В Новосибирске часто дороги перекрывают не только коммунальные службы, но и сами горожане. Жители частного сектора в районе железнодорожного переезда от улицы Клубной в Балластный карьер уже несколько дней перекрывают дорогу для всех не местных водителей. Своеобразный блокпост сооружают, чтобы не пускать на жилую улицу желающих объехать пробку — иногда дело доходит даже до драк.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    29 авг 2019 в 20:01

    Почему из-за ремонта теплотрасс в Ленинском районе нет горячей воды на Правом берегу ул. Салтыкова-Щедрина с 18.08.2019 г. ? Или задвижки лень переключить? Мы уже по локоть в холодной воде. Знаем за кого не будем голосовать.

    Гость
    29 авг 2019 в 19:50

    Ну спасибо Локтю за подарок к первому сентября! Как раз самый пик по количеству машин на дорогах начнется.