Готовьтесь к пробкам: в Ленинском районе перекроют и сузят три дороги

Перекрытия и сужения связаны с ремонтом теплотрасс
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В Ленинском районе Новосибирска дорожники закроют одну дорогу и сузят ещё две. Как сообщили в пресс-центре мэрии, это связано с ремонтом теплотрассы.
«С 29 августа по 12 сентября закрывается движение транспорта по улице Котовского в районе дома
До 16 сентября дорогу сузили и на улице Планировочной, 35.
На полтора месяца станет уже проезжая часть улицы Блюхера на отрезке от Коммунального моста до улицы Котовского.
«С 30 августа по 15 октября ограничивается движение транспорта по улице Блюхера на участке от улицы Горской в районе дома
В Новосибирске часто дороги перекрывают не только коммунальные службы, но и сами горожане. Жители частного сектора в районе железнодорожного переезда от улицы Клубной в Балластный карьер уже несколько дней перекрывают дорогу для всех не местных водителей. Своеобразный блокпост сооружают, чтобы не пускать на жилую улицу желающих объехать пробку — иногда дело доходит даже до драк.