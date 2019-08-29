Готовьтесь к пробкам: в Ленинском районе перекроют и сузят три дороги

В Ленинском районе Новосибирска дорожники закроют одну дорогу и сузят ещё две. Как сообщили в пресс-центре мэрии, это связано с ремонтом теплотрассы.

«С 29 августа по 12 сентября закрывается движение транспорта по улице Котовского в районе дома № 13», — предупредили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

