Шайтан-кафтан! Угадай, как назывались худи и лонгслив на языке твоей бабушки

«Что за страх ты на себя напялила!» Кто только не слышал подобные фразы от своих бабушек. Но что они сами носили в молодости, а что — их бабули? Иногда этого лучше не знать, но мы погрузились в пучину истории моды и принесли оттуда целый гардероб. Кое-что из этих вещей мы носим и сейчас, просто не знаем, как они назывались в древности. Мы показали этот тест историкам моды, и они с треском провалили его. А вы осилите?

