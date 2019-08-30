Шайтан-кафтан! Угадай, как назывались худи и лонгслив на языке твоей бабушки

«Что за страх ты на себя напялила!» Кто только не слышал подобные фразы от своих бабушек. Но что они сами носили в молодости, а что — их бабули? Иногда этого лучше не знать, но мы погрузились в пучину истории моды и принесли оттуда целый гардероб. Кое-что из этих вещей мы носим и сейчас, просто не знаем, как они назывались в древности. Мы показали этот тест историкам моды, и они с треском провалили его. А вы осилите?
Сейчас никому не надо объяснять, что такое ширинка. А что называли этим словом несколько веков назад?
Может ли подзатыльник быть одеждой или её элементом?
Какую одежду называли ротондой?
Есенин в «Письме матери» писал: «Не ходи так часто на дорогу в старомодном ветхом шушуне». Что он имел ввиду?
А вот вам Тургенев: «В дверях стоял мужик в новом армяке, подпоясанный красным кушаком». Что ещё за армяк?
Слово «ватерпруф» известно и сейчас, но что им называли раньше?
Лев Толстой ввёл в моду длинную мужскую блузу в складку и с поясом. Как её называли?
С фижмами разобрались. Они помогут нам понять, что такое роброн.
У женщин епанечка, а у мужчин — бострог. Всё понятно?
Похолодало. Что из перечисленного наденете?
Редингот — это верхняя одежда или исподнее?