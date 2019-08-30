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Тест

Шайтан-кафтан! Угадай, как назывались худи и лонгслив на языке твоей бабушки

Куда надевали шушун и как отличить фрипон от роброна? Разберётесь или путь в моду вам заказан?

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Эти трое точно знали о бабушкиной моде, а один в своё время даже стал трендсеттером

Фото: Илья Давыдов / Сеть городских порталов

«Что за страх ты на себя напялила!» Кто только не слышал подобные фразы от своих бабушек. Но что они сами носили в молодости, а что — их бабули? Иногда этого лучше не знать, но мы погрузились в пучину истории моды и принесли оттуда целый гардероб. Кое-что из этих вещей мы носим и сейчас, просто не знаем, как они назывались в древности. Мы показали этот тест историкам моды, и они с треском провалили его. А вы осилите?

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