Совладелец московского стадиона «Спартак» решил построить в Новосибирске большой спорткомплекс

Инвестор хочет построить в Заельцовском районе спортивно-оздоровительный комплекс «Высшая лига». В здании будут ледовая арена, помещения с тренажёрными залами, бассейном, гостиницей и беговыми трассами.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, с предложением к ним обратился директор компании ООО «СибирьСпортСити» Юрий Посаженников, который является совладельцем компании ООО «Стадион Спартак» ( компания является юридическим лицом стадиона «Открытие Арена», построенного для московского клуба «Спартак». — Прим. ред. ).

Согласно базе данных «Контур.Фокус», в ООО «Стадион Спартак» у Посаженникова менее 0,1%. Генеральным директором и совладельцем ООО «Стадион Спартак» указан Леонид Федун, владеющий ФК «Спартак» (Москва). Контрольным пакетом акций владеет компания «Тушино 2018», в которой членом правления является Юрий Посаженников. Эта же компания строит ЖК «Город на реке Тушино – 2018» в Москве.

Встреча, на которой будут обсуждать реализацию проекта, пройдёт завтра. Со стороны мэрии на встречу пойдёт начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. На момент публикации материала корреспонденту НГС не удалось с ней связаться для уточнения деталей.

В середине июля мэрия Новосибирска разрешила построить четырёхэтажный спортивный комплекс неподалёку от сквера на углу улиц Российской и Демакова в микрорайоне «Щ». Работы идут и в кинотеатре «Космос», который переделывают под спортивный центр.