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Спорт

Совладелец московского стадиона «Спартак» решил построить в Новосибирске большой спорткомплекс

Юрий Посаженников хочет построить здание с ледовой ареной, бассейном и гостиницей

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С предложением к мэрии обратился Юрий Посаженников, владеющий частью компании ООО «Стадион Спартак»

Фото: wikimedia.org

Совладелец стадиона «Спартак» предложил построить в Заельцовском районе спортивный комплекс. 

Как сообщили в мэрии Новосибирска, с предложением к ним обратился директор компании ООО «СибирьСпортСити» Юрий Посаженников, который является совладельцем компании ООО «Стадион Спартак» (компания является юридическим лицом стадиона «Открытие Арена», построенного для московского клуба «Спартак». — Прим. ред.).

Инвестор хочет построить в Заельцовском районе спортивно-оздоровительный комплекс «Высшая лига». В здании будут ледовая арена, помещения с тренажёрными залами, бассейном, гостиницей и беговыми трассами.

Согласно базе данных «Контур.Фокус», в ООО «Стадион Спартак» у Посаженникова менее 0,1%. Генеральным директором и совладельцем ООО «Стадион Спартак» указан Леонид Федун, владеющий ФК «Спартак» (Москва). Контрольным пакетом акций владеет компания «Тушино 2018», в которой членом правления является Юрий Посаженников. Эта же компания строит ЖК «Город на реке Тушино – 2018» в Москве.

Встреча, на которой будут обсуждать реализацию проекта, пройдёт завтра. Со стороны мэрии на встречу пойдёт начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. На момент публикации материала корреспонденту НГС не удалось с ней связаться для уточнения деталей. 

В середине июля мэрия Новосибирска разрешила построить четырёхэтажный спортивный комплекс неподалёку от сквера на углу улиц Российской и Демакова в микрорайоне «Щ». Работы идут и в кинотеатре «Космос», который переделывают под спортивный центр.

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    Вовчик1955
    29 авг 2019 в 18:29

    Нам, новосибирцам, не нужен Спорт комплекс.

    29 авг 2019 в 18:38

    Боюсь, что из проекта в итоге останется только гостиница, построенная в Заельцовском парке с ледовой арендой и тренажёрным залом на её территории

    29 авг 2019 в 18:50

    Короче - что у нас ещё вырубят под такой супер-мега-охренительный проект?