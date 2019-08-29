Рубрики
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 7/10
usd 66.41
eur 73.66

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 7/10
usd 66.41
eur 73.66

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Водители встали в огромную пробку на Немировича-Данченко из-за отключения света

На перекрёстке Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко погасли светофоры

Поделиться

369
3 Обсудить

Пробка образовалась из-за отключения света

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Днём в четверг, 28 августа, на перекрёстке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска перестали работать светофоры — из-за этого собралась глухая пробка.

Информацию о неработающих светофорах в редакцию НГС сообщила читательница.

Согласно сервису Яндекс.Пробки, пробка растянулась от площади Маркса до площади Сибиряков-Гвардейцев. Скорость машин в потоке упала до 3 км/ч.

Скорость машин в потоке упала до 3 км/ч

Скорость машин в потоке упала до 3 км/ч

Светофоры не работают из-за аварийного отключения электроэнергии, рассказал корреспонденту НГС источник в дорожных службах. Эта информация подтверждается порталом «Мой Новосибирск», согласно которому в части Кировского района нет электроэнергии.

Согласно порталу «Мой Новосибирск» в Кировском районе отключено электричество. Без света остались 45 зданий

Согласно порталу «Мой Новосибирск» в Кировском районе отключено электричество. Без света остались 45 зданий

«Это часа на три», — коротко сообщил корреспонденту НГС источник.

На днях из-за отключения электроэнергии такая же глухая пробка была на перекрёстке Немировича-Данченко и Ватутина — там тоже погасли светофоры

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

светофорыотключение электричества

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (3)

    29 авг 2019 в 18:02

    Да ладно, никогда такого не было, и вот опять

    29 авг 2019 в 18:04

    Такая же ситуация сегодня была на перекрестке Нарымской и 1905 года. Я уже много раз повторял - исправить ситуацию со светофорами можно только установив в контракте со СМЭУ неустойку за каждую минуту каждого неработающего светофора.

    29 авг 2019 в 18:02

    Прям свет отключили чтоли? Так светло же ещё вроде))
    Может всё-таки электричество? НГС, вы ж как-никак СМИ городское...