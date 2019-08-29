Водители встали в огромную пробку на Немировича-Данченко из-за отключения света

Пробка образовалась из-за отключения света
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Днём в четверг, 28 августа, на перекрёстке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска перестали работать светофоры — из-за этого собралась глухая пробка.
Информацию о неработающих светофорах в редакцию НГС сообщила читательница.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, пробка растянулась от площади Маркса до площади Сибиряков-Гвардейцев. Скорость машин в потоке упала до 3 км/ч.
Светофоры не работают из-за аварийного отключения электроэнергии, рассказал корреспонденту НГС источник в дорожных службах. Эта информация подтверждается порталом «Мой Новосибирск», согласно которому в части Кировского района нет электроэнергии.
«Это часа на три», — коротко сообщил корреспонденту НГС источник.
На днях из-за отключения электроэнергии такая же глухая пробка была на перекрёстке Немировича-Данченко и Ватутина — там тоже погасли светофоры.