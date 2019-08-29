Главный онколог Новосибирска назвал четыре главные причины смерти

Вадим Захаров переживает, что в Новосибирске слишком мало врачей-онкологов

Главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров признал, что многие врачи и пациенты недостаточно серьёзно относятся к диагностике рака — люди умирают из-за того, что просто вовремя не дошли до поликлиники.

Сегодня, 29 августа, главный онколог региона, заместитель главврача областного онкодиспансера Вадим Захаров рассказал об основных четырёх причинах смертности от рака.

«Первое, о чём мы должны заботиться и говорить — о поздней обращаемости и о поздней постановке пациента на учёт: комплексная проблема, достаточно серьёзная, и виноват здесь не только врач — и пациент [тоже]. Мы планируем и проводим работу с населением по здоровому образу жизни, по профилактике и ранней диагностике злокачественных образований.



Вторая причина — это низкая онконастороженность не только врачей первичного звена (даже онкологов, которые сидят на местах), но и самих пациентов», — объяснил Вадим Захаров.

Ещё одной причиной врач считает недостаточное количество онкологических кабинетов, в которых пациенты могли бы диагностировать рак на первых стадиях. Но, как добавил медик, новые кабинеты будут появляться в ближайшее время.

Кадровый дефицит, по мнению Захарова, это ещё одна причина смертности. По его оценке, сейчас Новосибирску нужно 33 врача-онколога, чтобы разместить их в первичных кабинетах.

«Работа по решению вопроса кадрового дефицита ведётся, и уже сейчас обучение проходят 25 онкологов, они будут подготовлены в самое ближайшее время. <…>



Нагрузка на врачей — специалистов онкологического диспансера — крайне высокая, не могу не пожаловаться или не отметить этот факт. Вадим Захаров, главный онколог Новосибирской области

Темпы роста объёмов государственного задания очень высокие; хочу сказать, что если мы сравниваем предыдущий год, то цифры объёмов химиотерапии, законченных случаев увеличены в два раза при том же штате врачей онкологов. Поэтому нагрузка на специалистов очень большая, и мы работаем, поверьте, в очень интенсивных темпах. По Шукшину — "люди буквально падают от напряжения"», — рассказал главный онколог.

