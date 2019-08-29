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Здоровье
Проблема

Главный онколог Новосибирска назвал четыре главные причины смерти

Врачи справляются с лечением пациентов, но «буквально падают от напряжения», говорит Вадим Захаров

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Вадим Захаров переживает, что в Новосибирске слишком мало врачей-онкологов 

Фото: Вера Сальницкая / НГС

Главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров признал, что многие врачи и пациенты недостаточно серьёзно относятся к диагностике рака — люди умирают из-за того, что просто вовремя не дошли до поликлиники.

Сегодня, 29 августа, главный онколог региона, заместитель главврача областного онкодиспансера Вадим Захаров рассказал об основных четырёх причинах смертности от рака.

«Первое, о чём мы должны заботиться и говорить — о поздней обращаемости и о поздней постановке пациента на учёт: комплексная проблема, достаточно серьёзная, и виноват здесь не только врач — и пациент [тоже]. Мы планируем и проводим работу с населением по здоровому образу жизни, по профилактике и ранней диагностике злокачественных образований.

Вторая причина — это низкая онконастороженность не только врачей первичного звена (даже онкологов, которые сидят на местах), но и самих пациентов», — объяснил Вадим Захаров.

Ещё одной причиной врач считает недостаточное количество онкологических кабинетов, в которых пациенты могли бы диагностировать рак на первых стадиях. Но, как добавил медик, новые кабинеты будут появляться в ближайшее время.

Кадровый дефицит, по мнению Захарова, это ещё одна причина смертности. По его оценке, сейчас Новосибирску нужно 33 врача-онколога, чтобы разместить их в первичных кабинетах.

«Работа по решению вопроса кадрового дефицита ведётся, и уже сейчас обучение проходят 25 онкологов, они будут подготовлены в самое ближайшее время. <…>

Нагрузка на врачей — специалистов онкологического диспансера — крайне высокая, не могу не пожаловаться или не отметить этот факт.

Вадим Захаров, главный онколог Новосибирской области

Темпы роста объёмов государственного задания очень высокие; хочу сказать, что если мы сравниваем предыдущий год, то цифры объёмов химиотерапии, законченных случаев увеличены в два раза при том же штате врачей онкологов. Поэтому нагрузка на специалистов очень большая, и мы работаем, поверьте, в очень интенсивных темпах. По Шукшину — "люди буквально падают от напряжения"», — рассказал главный онколог.

Ранее в Новосибирскстате сообщили, что жители региона стали чаще умирать от рака и реже — от сердечно-сосудистых заболеваний. 

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    Игорь Т
    29 авг 2019 в 17:39

    Вывод простой не хотите болеть раком,не кушайте трупятинку в виде мясной пищи и молочку тоже убрать надо веганское питание-это выход,от фруктов,овощей онкологии не бывает,а вот от мясной пищи самое то! И сказки про белок и пресловутый Витамин В12 уже не актуальны! Поэтому переходите на веганство и будете здравы и забудете походы к врачам тем более к онкологам! Желаю всем забыть туда дорогу и быть здравыми,Все в ваших руках дамы и господа!

    Фото пользователя
    29 авг 2019 в 17:48

    Кого наш мед университет выпускает, почему врачей не хватает всех специальностей
    Или они потом на рынок торговлей заниматься
    Притом цены за обучение немалые

    29 авг 2019 в 17:39

    Самая главная причина 100% смертей - это жизнь. Ведь никто не слышал, чтобы мёртвый умер.