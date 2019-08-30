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Еда

Новосибирцы откроют трёхэтажный бар в Шерегеше

Старое заведение из Новосибирска скоро снесут

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Такой вид открывается с подъёмника на бар The Rooks в Шерегеше

Фото: Максим Серант 

Владельцы новосибирского бара The Rooks Игорь Каменев и Максим Серант откроют огромный бар на горе в Шерегеше. Он будет состоять из трёх этажей и веранды общей площадью более 800 квадратных метров.

Как пояснил соучредитель бара The Rooks Максим Серант, заведению придётся переехать в новое здание и расшириться, потому что предыдущее здание снесут. Бар существует в Шерегеше, у подножия горы Зелёная, три года, но, по словам Серанта, уже после окончания первого сезона 2016–2017 года до них дошли слухи, что эту территорию ожидает переустройство, поэтому когда-нибудь придётся съехать.

«После сезона 2017–2018 мы сидели как на пороховой бочке, ожидая, что переезд может случиться в любой момент. Но он случился только сейчас», — пояснил Максим Серант.

Он объяснил, что здание «Финиш», где располагался бар до сегодняшнего дня, стоит практически по центру выката (пологая часть склона. — Прим. ред.), который хотят расширить. Такое расширение после сноса здания позволит лыжникам и сноубордистам с большей безопасностью съехать ниже: либо до нового строящегося четырёхместного подъёмника, либо даже ниже, к парковке. Из тех же соображений в настоящее время частично демонтируют киоски торгового ряда между парковкой и выкатом, заметил Серант. К тому же, добавил он, выкат должен стать значительно больше и с контруклоном на последнем отрезке.

Так выглядит старое помещение, где располагался бар. Возле него ведутся работы

Так выглядит старое помещение, где располагался бар. Возле него ведутся работы

Из-за этого владельцев бара попросили расторгнуть договор, и они нашли готовое помещение, чтобы долго не ждать строительства нового. Новый бар откроется уже в ноябре 2019 года.

«Нам подошло здание ресторана BeerGesh и кафе The Skovoroda — удалось договориться с владельцем взять его полностью в аренду на долгий срок и определить условия взаимовыгодного сотрудничества. Первый этаж будет техническим — склады, на втором будет паб в нашем привычном формате, но больше — 250 квадратов: большая сцена, вместимость до 300 человек, алкоголь, бургеры и рок-концерты. На третьем этаже будет лаундж — мягкая посадка, кальяны и обслуживание с официантами. Но со второго этажа можно спокойно подняться с едой и напитками на третий», — пояснил соучредитель бара Игорь Каменев.

В этом помещении в ноябре заработает обновлённый бар

В этом помещении в ноябре заработает обновлённый бар

Сейчас, по словам Каменева, уже готовы планировки и подписаны документы. Они собирают инвестиции, закупают оборудование и начинают ремонт, на который отводят 50 дней.

В начале августа соучредители бара The Rooks открыли в Новосибирске безымянную кофейню в гардеробе.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    30 авг 2019 в 09:13

    Знакомая летает в Австрию кататься. По деньгам то же, что в Шерегеше, только уровень несоизмерим. Зачем он нужен вообще, шерегеш этот, со своими конскими ценами?

    Гость
    30 авг 2019 в 09:14

    Первая фотография не корректна, бар же будет внизу горы, а не на самом верху🤷🏻‍♂️

    Костя
    30 авг 2019 в 09:28

    А я вчера баню открыл, чтоб проветрилась.