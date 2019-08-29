Мэрия объявила о перестройке сквера за оперным театром — туда поставят трамвай

«Он сделал несколько корректировок: чтобы мы убрали эти страшные ограждения вокруг, которые мы по БКД устанавливаем, чтобы это было в европейском стиле. И попросил убрать из проекта парковки, поскольку уменьшение зелёных зон неприемлемо в зоне прогулочной. Мы сейчас дорабатываем проект и будем выносить его на обсуждение», — сообщила Терешкова.

Власти Новосибирска показали концепцию благоустройства сквера за оперным театром — там появятся дорожки для пешеходов, освещение, скейт-площадка, а в центре сквера поставят памятник трамваю № 13.

По её словам, скоро в сквере за оперным театром со стороны Депутатской появится скейт-площадка, новые пешеходные дорожки, освещение, посадят новые деревья и кустарники.

Как заметил мэр Анатолий Локоть у себя на странице в Facebook, самым главным украшением в реконструированном сквере должен стать трамвай № 13 — его установят прямо в сквере в качестве арт-объекта.

Деревья начнут высаживать в сквере уже 31 августа — там планируют посадить ивы, сирень и дубы.

Сквер за оперным театром много лет планируют реконструировать. В 2014 году предполагалось, что трамвайное кольцо отсюда уберут, сквер полностью обновят, а под ним построят подземную парковку. Начать работы планировали тогда же: ко Дню города в 2014 году здесь обещали построить освещённую пешеходную зону, которая связала бы оперный театр, «Глобус» и театр музкомедии. Осенью 2014 года новосибирцы собрали 7 тысяч подписей в защиту сквера, опасаясь, что его готовят к застройке.

