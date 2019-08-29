Мэрия объявила о перестройке сквера за оперным театром — туда поставят трамвай

В сквере сделают площадку для скейтеров и трамвай, который никуда не поедет
Фото: facebook.com/Anatoly.Lokot
Власти Новосибирска показали концепцию благоустройства сквера за оперным театром — там появятся дорожки для пешеходов, освещение, скейт-площадка, а в центре сквера поставят памятник трамваю № 13.
Как сообщила корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова, концепцию обновления сквера недавно показали мэру Анатолию Локтю.
«Он сделал несколько корректировок: чтобы мы убрали эти страшные ограждения вокруг, которые мы по БКД устанавливаем, чтобы это было в европейском стиле. И попросил убрать из проекта парковки, поскольку уменьшение зелёных зон неприемлемо в зоне прогулочной. Мы сейчас дорабатываем проект и будем выносить его на обсуждение», — сообщила Терешкова.
По её словам, скоро в сквере за оперным театром со стороны Депутатской появится скейт-площадка, новые пешеходные дорожки, освещение, посадят новые деревья и кустарники.
Как заметил мэр Анатолий Локоть у себя на странице в Facebook, самым главным украшением в реконструированном сквере должен стать трамвай
Деревья начнут высаживать в сквере уже 31 августа — там планируют посадить ивы, сирень и дубы.
Сквер за оперным театром много лет планируют реконструировать. В 2014 году предполагалось, что трамвайное кольцо отсюда уберут, сквер полностью обновят, а под ним построят подземную парковку. Начать работы планировали тогда же: ко Дню города в 2014 году здесь обещали построить освещённую пешеходную зону, которая связала бы оперный театр, «Глобус» и театр музкомедии. Осенью 2014 года новосибирцы собрали 7 тысяч подписей в защиту сквера, опасаясь, что его готовят к застройке.