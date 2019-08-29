Новосибирский теплоход с иностранными туристами застрял в Томске из-за обмелевшей Оби

На борту судна 42 туриста из Германии и Швейцарии
Фото: Татьяна Фатеева / НГС
Теплоход судоходной компании из Новосибирской области с иностранными туристами на борту не может вернуться из Томска из-за падения уровня воды в Оби.
«Теплоход Новосибирск — Салехард — Новосибирск. Там на борту немцы и швейцарцы — 42 человека. Теплоход с ними должен отплыть 31 августа в 08:00, но пока [туристы] вынуждены оставаться здесь. У них здесь есть программа развлекательная, сегодня в сторону Северска поедут», — сообщило агентство ТАСС со ссылкой на справочную службу городского речного вокзала.
Как рассказали корреспонденту НГС в справочной новосибирской компании «Речфлот», теплоход принадлежит бердской судоходной компании ООО «Норд-Вест». В диспетчерской компании сообщили, что руководства, которое может общаться с прессой, сейчас нет в офисе.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.
В июле на пляже «Звезда» больше суток простоял теплоход, который сел на мель. Он высадил пассажиров, а отплыть в итоге не смог. Оттягивать судно от берега пришлось буксирами.