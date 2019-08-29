Новосибирский теплоход с иностранными туристами застрял в Томске из-за обмелевшей Оби

Теплоход судоходной компании из Новосибирской области с иностранными туристами на борту не может вернуться из Томска из-за падения уровня воды в Оби.

«Теплоход Новосибирск — Салехард — Новосибирск. Там на борту немцы и швейцарцы — 42 человека. Теплоход с ними должен отплыть 31 августа в 08:00, но пока [туристы] вынуждены оставаться здесь. У них здесь есть программа развлекательная, сегодня в сторону Северска поедут», — сообщило агентство ТАСС со ссылкой на справочную службу городского речного вокзала.