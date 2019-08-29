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Дороги и транспорт

Новосибирский теплоход с иностранными туристами застрял в Томске из-за обмелевшей Оби

На борту находятся больше 40 туристов из Германии и Швейцарии

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На борту судна 42 туриста из Германии и Швейцарии

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Теплоход судоходной компании из Новосибирской области с иностранными туристами на борту не может вернуться из Томска из-за падения уровня воды в Оби.

«Теплоход Новосибирск — Салехард — Новосибирск. Там на борту немцы и швейцарцы — 42 человека. Теплоход с ними должен отплыть 31 августа в 08:00, но пока [туристы] вынуждены оставаться здесь. У них здесь есть программа развлекательная, сегодня в сторону Северска поедут», — сообщило агентство ТАСС со ссылкой на справочную службу городского речного вокзала.

Как рассказали корреспонденту НГС в справочной новосибирской компании «Речфлот», теплоход принадлежит бердской судоходной компании ООО «Норд-Вест». В диспетчерской компании сообщили, что руководства, которое может общаться с прессой, сейчас нет в офисе.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

В июле на пляже «Звезда» больше суток простоял теплоход, который сел на мель. Он высадил пассажиров, а отплыть в итоге не смог. Оттягивать судно от берега пришлось буксирами.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Мимо проходил
    29 авг 2019 в 16:00

    Да-да-да, конечно верим.
    Просто фарватер надо чистить, а этим уже никто не занимается с 90-х.
    Когда вы видели последний раз земсняряд на Оби? Лично я видел последний раз в конце 80-х, будучи ребёнком.

    Честный
    29 авг 2019 в 15:54

    Пусть зимуют, по весне проскочат

    Фото пользователя
    29 авг 2019 в 15:52

    Придется обратно на автобусе, либо на поезде, едва ли из за них будут сбрасывать воду