«Кто-то считает, что это с избытком»: врачам согласовали новый онкоцентр на 800 коек

Минздрав Новосибирской области согласовал техническое задание для нового онкологического центра, о котором объявили в начале 2019 года. Сейчас специалисты приступили к работе над проектом медицинского учреждения.



«Ведётся работа очень предметная, в настоящее время мы утвердили материально-техническое задание на 800 коек, на поликлинику в 600 посещений в смену, с дневным стационаром в 200 койко-мест», — рассказал сегодня, 29 августа, главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров.

По его словам, техзадание одобрили на федеральном уровне — в том числе один из двух главных онкологов России Иван Стилиди, отвечающий за Сибирь.