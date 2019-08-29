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Строительство онкоцентра

«Кто-то считает, что это с избытком»: врачам согласовали новый онкоцентр на 800 коек

Власти приступили к работе над современной клиникой для новосибирцев с раком

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К идее строительства онкоцентра областные власти вернулись в начале этого года

Фото: Александр Ощепков / НГС

Минздрав Новосибирской области согласовал техническое задание для нового онкологического центра, о котором объявили в начале 2019 года. Сейчас специалисты приступили к работе над проектом медицинского учреждения.

«Ведётся работа очень предметная, в настоящее время мы утвердили материально-техническое задание на 800 коек, на поликлинику в 600 посещений в смену, с дневным стационаром в 200 койко-мест», — рассказал сегодня, 29 августа, главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров.

По его словам, техзадание одобрили на федеральном уровне — в том числе один из двух главных онкологов России Иван Стилиди, отвечающий за Сибирь.

«Он одобрил этот коечный фонд, хотя есть разные взгляды, кто-то считает, что это с избытком. Мы так не считаем, мы опираемся исключительно на цифры заболеваемости, на цифры смертности нашего региона. На тот потенциальный, на тот существующий коечный фонд и на очереди наших пациентов к узким специалистам. И убеждены, что 800 коек для Новосибирской области вполне достаточно, поэтому приступаем к формированию проекта», — объяснил Вадим Захаров.

Губернатор Андрей Травников заявил об онкоцентре на 800 коек в стационаре в начале весны — он заверил, что строительство начнется в 2021 году.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Врач
    29 авг 2019 в 15:38

    Новосибирск скоро догонит по медицинским возможностям Москву. Уже сейчас к нам едут лечиться из Казахстана и с Дальнего Востока. Станем центром медицинского туризма

    Фото пользователя
    29 авг 2019 в 15:35

    Онкология - сейчас зараза №1. Поэтому лишние 800 коек не будут, наоборот, отлично, что построят такой большой центр. По плану мы все должны жить дольше и работать без болячек, поэтому и строят. Правильно делают, инвестиции в здоровую нацию окупятся, даже если траты кажутся очень большими

    Старушенция
    29 авг 2019 в 15:30

    Хорошо бы действительно хватило. И ещё оснащение. препараты, квалификациф врачей...
    Очень надеюсь на лучшее.