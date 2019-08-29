«Кто-то считает, что это с избытком»: врачам согласовали новый онкоцентр на 800 коек

К идее строительства онкоцентра областные власти вернулись в начале этого года
Фото: Александр Ощепков / НГС
Минздрав Новосибирской области согласовал техническое задание для нового онкологического центра, о котором объявили в начале 2019 года. Сейчас специалисты приступили к работе над проектом медицинского учреждения.
«Ведётся работа очень предметная, в настоящее время мы утвердили материально-техническое задание на 800 коек, на поликлинику в 600 посещений в смену, с дневным стационаром в 200 койко-мест», — рассказал сегодня, 29 августа, главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров.
По его словам, техзадание одобрили на федеральном уровне — в том числе один из двух главных онкологов России Иван Стилиди, отвечающий за Сибирь.
«Он одобрил этот коечный фонд, хотя есть разные взгляды, кто-то считает, что это с избытком. Мы так не считаем, мы опираемся исключительно на цифры заболеваемости, на цифры смертности нашего региона. На тот потенциальный, на тот существующий коечный фонд и на очереди наших пациентов к узким специалистам. И убеждены, что 800 коек для Новосибирской области вполне достаточно, поэтому приступаем к формированию проекта», — объяснил Вадим Захаров.
Губернатор Андрей Травников заявил об онкоцентре на 800 коек в стационаре в начале весны — он заверил, что строительство начнется в 2021 году.