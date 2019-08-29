Новосибирскому коллекторскому агентству запретили работать из-за давления на должников

«Решение об исключении ООО "Сибирь консалтинг групп" из государственного реестра принято 28 августа 2019 года приказом Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области. Основанием для исключения послужили многочисленные нарушения данной организацией действующего законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», — говорится в официальном сообщении УФССП по Новосибирской области.

Впервые в Новосибирской области коллекторское агентство исключили из государственного реестра компаний, которые могут заниматься работой по возврату просроченных долгов.

В пресс-службе ведомства уточнили, что компания «Сибирь консалтинг групп» (ООО «СКГ») была включена в государственный реестр 8 декабря 2017 года. За время работы этой компании приставы возбудили в отношении неё 186 административных дел по ч. 2 ст.14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».



«Допущенные ООО "СКГ" нарушения законодательства в основном связаны с несоблюдением частоты взаимодействия с должником, введением должника и иных лиц в заблуждение, оказанием психологического давления. На сегодняшний день в отношении ООО "Сибирь консалтинг групп" по России судами рассмотрено 103 дела, назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 6,5 миллиона рублей», — сообщили в службе судебных приставов.



В пресс-службе управления пояснили, что теперь компания «Сибирь консалтинг групп» не может легально заниматься работой по возврату просроченных долгов.

«В течение пяти рабочих дней после получения приказа об исключении из государственного реестра компания обязана вернуть в УФССП России по Новосибирской области свидетельство о регистрации», — рассказали в службе судебных приставов, уточнив, что это первый в регионе случай, когда коллекторов исключают из государственного реестра.