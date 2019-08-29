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«Куда вам столько?»: многодетные семьи — об осуждении окружающих

НГС попросил 5 многодетных семей ответить на самые вызывающие вопросы о детях

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У Александра и Светланы Старковых семеро детей

Фото: Александра Бруня / НГС

В Новосибирской области с начала года стало на 712 многодетных семей больше. Сейчас в регионе трёх и более детей воспитывают более 24 тысяч родителей. Корреспондент НГС узнал у пяти многодетных семей, зачем им столько детей и как часто они сталкиваются с осуждением в обществе.

У Александра и Светланы Старковых семеро детей: старшей дочери 17 лет, а самого младшему сыну 4 месяца.

«Обоюдно всё это получилось. Всё нормально — если справляемся, почему нет. Я считаю — это зависит от семьи. Если уже так получилось [забеременеть], думаю, что всё-таки стоит родить, потому что справиться можно со всем. <...> Надо, чтобы дети были самостоятельны, и приучать детей сразу, чтобы они могли помогать, чтобы не было — все на тебя сели, ноги свешали, а ты вокруг всех бегаешь», — рассказала корреспонденту НГС Светлана Старкова.

У Георгия и Юлия Выдриных шесть сыновей и четыре дочери

У Георгия и Юлия Выдриных шесть сыновей и четыре дочери

Георгий и Юлия Выдрины признались, что сталкивались с осуждением со стороны посторонних людей. У пары 10 детей, самой старшей дочери 18 лет, а младшему сыну 6 месяцев

«Говорили и "куда ты столько нарожала", и "детдомовские у тебя", выражений всяких много нехороших было. Но зачем их слушать? Я знаю для себя, что даже если бы и были детдомовские дети, то они всё равно мои дети. <...> Мы когда сошлись, муж очень хотел большую семью, [как там, ] где жил раньше — в Башкирии. Там по много ребятишек было. И заикнулся, что хотел бы, чтобы много было ребятишек, а потом просто так получилось, что их стало действительно много. <...> Растут очень быстро — как грибы, утром полили, а вечером выросли», — рассказала Юлия Выдрина.

У Тимофея и Анны Тиуновых — семь детей

У Тимофея и Анны Тиуновых — семь детей

Тимофей и Анна Тиуновы воспитывают семерых детей.

«Хорошие родители любовь свою показывают, внимание, уважают мнение каждого. Стараемся — не всегда получается. Говорили всякое нам», — призналась Анна Тиунова.

Её муж сам из многодетной семьи и всегда хотел много детей.

«Вопрос не стоял — сколько надо. Мы детей любим. Сколько нужно было — столько и родили. Каждого ребёнка мы ждали. Это наше богатство. У нас больших доходов нет, но у нас есть огород, есть хозяйство», — рассказал Тимофей Тиунов.

Дмитрий и Татьяна Дубинкины создали большую приёмную семью — у них 15 детей

Дмитрий и Татьяна Дубинкины создали большую приёмную семью — у них 15 детей

Дмитрий и Татьяна Дубинкины решили создать приёмную семью — у них пятнадцать детей, из которых только троих женщина родила сама.

«Бывает, конечно, про приёмные семьи обычно говорят, что набрали из-за денег. Такое мнение "Куда вам столько" говорили. Мы стараемся игнорировать такие высказывания. Мы знаем, что нам дети нужны для семьи. Мы хотели всегда большую семью», — рассказала Татьяна.

У старшей дочери Азнив Халоян скоро свадьба. В семье Азнив восемь детей

У старшей дочери Азнив Халоян скоро свадьба. В семье Азнив восемь детей

У семьи Халоян восемь детей, из них шесть девочек.

«У старшей скоро свадьба будет <...> Ребёнок — это же подарок от Бога. Он даёт, а мы не отказываемся. С Богом не сложно воспитывать. Против были некоторые [родственники], говорили: "Почему рожаете столько детей?". Трудно было, конечно, но всё прошло — сейчас всё очень хорошо», — говорит Азнив Халоян.

В июле НГС рассказывал историю семьи Оксаны Усовой — разрушительницы мифов о многодетных семьях. Сибирячка, беременная уже десятым ребёнком, давным-давно считала, что многодетные — «это бедные, нищие люди», которые не могут позаботиться о сыновьях и дочерях. Став матерью сама, Оксана поняла, что уйдёт из бизнеса и полностью посвятит себя детям — и это не жертва с её стороны, а призвание.

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    КОММЕНТАРИИ (22)

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    29 авг 2019 в 17:11

    Их, конечно, дело. И в принципе, общий вектор политики понятен. Но если уж честно: заем голь плодить? В жизни к зайкам лужайки не прилагаются, поэтому сперва надо о лужайке позаботится, а потом уже заек строгать.

    29 авг 2019 в 17:19

    мужчина, прежде чем завести детей - почитай семейный кодекс российской федерации
    ну... ты ж не будешь подписывать договор, который позводит тебя поиметь?

    29 авг 2019 в 17:14

    баптисты и южане.