«Куда вам столько?»: многодетные семьи — об осуждении окружающих

В Новосибирской области с начала года стало на 712 многодетных семей больше. Сейчас в регионе трёх и более детей воспитывают более 24 тысяч родителей. Корреспондент НГС узнал у пяти многодетных семей, зачем им столько детей и как часто они сталкиваются с осуждением в обществе. У Александра и Светланы Старковых семеро детей: старшей дочери 17 лет, а самого младшему сыну 4 месяца.

«Обоюдно всё это получилось. Всё нормально — если справляемся, почему нет. Я считаю — это зависит от семьи. Если уже так получилось [забеременеть], думаю, что всё-таки стоит родить, потому что справиться можно со всем. <...> Надо, чтобы дети были самостоятельны, и приучать детей сразу, чтобы они могли помогать, чтобы не было — все на тебя сели, ноги свешали, а ты вокруг всех бегаешь», — рассказала корреспонденту НГС Светлана Старкова.

У Георгия и Юлия Выдриных шесть сыновей и четыре дочери Фото: Александра Бруня / НГС

Георгий и Юлия Выдрины признались, что сталкивались с осуждением со стороны посторонних людей. У пары 10 детей, самой старшей дочери 18 лет, а младшему сыну 6 месяцев «Говорили и "куда ты столько нарожала", и "детдомовские у тебя", выражений всяких много нехороших было. Но зачем их слушать? Я знаю для себя, что даже если бы и были детдомовские дети, то они всё равно мои дети. <...> Мы когда сошлись, муж очень хотел большую семью, [как там, ] где жил раньше — в Башкирии. Там по много ребятишек было. И заикнулся, что хотел бы, чтобы много было ребятишек, а потом просто так получилось, что их стало действительно много. <...> Растут очень быстро — как грибы, утром полили, а вечером выросли», — рассказала Юлия Выдрина.

У Тимофея и Анны Тиуновых — семь детей Фото: Александра Бруня / НГС

Тимофей и Анна Тиуновы воспитывают семерых детей. «Хорошие родители любовь свою показывают, внимание, уважают мнение каждого. Стараемся — не всегда получается. Говорили всякое нам», — призналась Анна Тиунова. Её муж сам из многодетной семьи и всегда хотел много детей.

«Вопрос не стоял — сколько надо. Мы детей любим. Сколько нужно было — столько и родили. Каждого ребёнка мы ждали. Это наше богатство. У нас больших доходов нет, но у нас есть огород, есть хозяйство», — рассказал Тимофей Тиунов.



Дмитрий и Татьяна Дубинкины создали большую приёмную семью — у них 15 детей Фото: Александра Бруня / НГС

Дмитрий и Татьяна Дубинкины решили создать приёмную семью — у них пятнадцать детей, из которых только троих женщина родила сама. «Бывает, конечно, про приёмные семьи обычно говорят, что набрали из-за денег. Такое мнение "Куда вам столько" говорили. Мы стараемся игнорировать такие высказывания. Мы знаем, что нам дети нужны для семьи. Мы хотели всегда большую семью», — рассказала Татьяна.

У старшей дочери Азнив Халоян скоро свадьба. В семье Азнив восемь детей Фото: Александра Бруня / НГС