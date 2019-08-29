Суд ввёл процедуру банкротства в компании, построившей новосибирский аквапарк

«Ввести в отношении должника — общества с ограниченной ответственностью "ВДТ Строй" процедуру банкротства — наблюдение. Утвердить временным управляющим общества с ограниченной ответственностью "ВДТ Строй" Сергея Тилькунова, члена саморегулируемой организации Союз арбитражных управляющих "Авангард"», — говорится в решении суда.

Информация об этом появилась в базе «Электронное правосудие». Как говорится в резолютивной части определения суда, долг потребовал «Межтопэнергобанк», у которого в июле 2017-го отозвал лицензию Банк России. Сумма исковых требований составила почти 2,2 миллиарда рублей.

До этого обанкротить «ВДТ Строй» пыталась строительная компания ПСК «Развитие» — она требовала от управляющей компании аквапарка 1,7 миллиона рублей. Тогда суд решил отказать во введении наблюдения. Тогда директор «Развития» Николай Башеев заявлял корреспонденту НГС, что они уже три года не могут дождаться от компании обещанных за строительство аквапарка денег.

По информации базы данных «Контур.Фокус», учредителем «ВДТ Строй» является Пётр Овчинников. Основным видом деятельности «ВДТ Строй» значится управление деятельностью парков культуры и отдыха и тематических парков. Именно этой компании власти Новосибирска выдавали разрешения на строительство аквапарка на улице Яринской, свидетельствуют данные на муниципальном портале.



На момент публикации материала получить комментарий директора «ВДТ Строя» Олега Сергеева не удалось — в компании сообщили, что с недавних пор директор в отпуске.

Аквапарк «Аквамир» открылся в октябре 2016 года. Его создатель Пётр Овчинников называл его крупнейшим аквапарком в стране.

