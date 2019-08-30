Осень уже здесь: новосибирское лето закончится дождями и похолоданием

«Пока у нас температурный фон существенно выше климатической нормы, особенно по восточным районам области: на 1–6 градусов выше климатической нормы. Сегодня, 30 августа, мы полагаем, удержится погода в основном жаркая с температурой до +26…+31 градуса. Осадки вероятны лишь в ночные часы», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на конец недели — в город придут дожди и похолодание.

По его словам, в субботу и воскресенье к городу подойдут воздушные массы, которые принесут с собой дожди и похолодание.

«Постепенно будет развиваться вторжение воздушных масс на фоне циклонической деятельности с запада и юго-запада. Начнётся постепенное понижение температуры с увеличением вероятности осадков. Особенно 1 сентября, когда ночные температуры упадут до +3…+8 градусов, местами до +16, а дневные упадут до +13…+18 градусов. Дожди также ожидаются 1 сентября в районе Новосибирска», — добавил Ренад Ягудин.

Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.



На прошлой неделе Новосибирск окутал густой туман: он внёс коррективы в работу аэропорта Толмачёво. Более полутора десятков самолётов не смогли приземлиться в Новосибирске и ушли на запасные аэродромы в соседние регионы.

