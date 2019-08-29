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В Новосибирской области появится фонд защиты дольщиков

Он будет достраивать проблемные дома

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Власти начали составлять список проблемных строек, которые будет достраивать фонд

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирской области создадут фонд защиты дольщиков — он будет достраивать проблемные дома.

Информацию о создании «Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области» сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Создаваемый фонд будет осуществлять функции застройщика "проблемных объектов" на территории Новосибирской области, при условии передачи таких объектов в управление фонда от конкурсных управляющих или созданных гражданами ЖСК. При этом достройку "проблемных объектов" планируется осуществлять с учетом привлечения средств федерального и регионального бюджетов», — рассказали в пресс-службе правительства.

Власти уже начали собирать пакет документов для создания фонда. Кроме того, уже составляется список объектов, которые будут достраиваться фондом.

НГС уже рассказывал, что с 1 июля этого года региональный минстрой перестал вести реестр обманутых дольщиков для оказания им помощи — это ставит под угрозу дома, которые не могут достроить десятки лет.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    29 авг 2019 в 13:25

    С какого перепуга за счет бюджета собираются достраивать дома обманутых дольшиков?! А будет фонд поддержки прогоревших майнеров, торговцев ценными бумагами? Рискнул, купил котлован - это твои проблемы. И я однажды вляпался, застройщик кинул, но мы сами проблемы с достройкой дома решили. А теперь я же еще должен скинуться на достройку дома дольшикам каким-то, да, раз за счет бюджета?

    Реня
    29 авг 2019 в 13:16

    Такие фонды нужны!Возможно поможет избежать митингов и посодействуют помощи обмахнутым людям!

    29 авг 2019 в 13:27

    Простой вопрос - за чей счет банкет? Собственно меня как ответственного налогоплатильщика интересует, каким образом будут защищены мои интересы в данном случае. Т.е. кто то вложился по более низкой цене в жильё на этапе строительства, и по факту сработали риски, за которые он получил дисконт. Теперь государство будет достраивать дома за чьи деньги?