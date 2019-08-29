В Новосибирской области появится фонд защиты дольщиков

«Создаваемый фонд будет осуществлять функции застройщика "проблемных объектов" на территории Новосибирской области, при условии передачи таких объектов в управление фонда от конкурсных управляющих или созданных гражданами ЖСК. При этом достройку "проблемных объектов" планируется осуществлять с учетом привлечения средств федерального и регионального бюджетов», — рассказали в пресс-службе правительства.

Власти уже начали собирать пакет документов для создания фонда. Кроме того, уже составляется список объектов, которые будут достраиваться фондом.

НГС уже рассказывал, что с 1 июля этого года региональный минстрой перестал вести реестр обманутых дольщиков для оказания им помощи — это ставит под угрозу дома, которые не могут достроить десятки лет.

