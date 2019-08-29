Новосибирцам предложили на один день стать инспекторами ДПС

В ГИБДД Новосибирска объявили о начале акции «Стань инспектором ДПС на один день»: её участники смогут ближе познакомиться с работой автоинспекции.



«Они будут вместе с инспекторами стоять на дороге, <…> наблюдать, как инспекторы останавливают транспортные средства, как составляют административные материалы», — рассказал о предстоящей акции корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков.



По его данным, участники акции смогут узнать о плюсах и минусах профессии, научатся пользоваться разными приборами, которые автоинспекторы используют в работе, например алкометром, радиостанцией, измерителем светопропускания стёкол. Для работы волонтёрам выдадут светоотражающие жилеты. При этом участники акции не смогут самостоятельно останавливать машины при помощи жезла — добровольцам разрешается только смотреть, как это делают автоинспекторы, а потом вместе с ними принимать участие в беседе с водителями.

