Новосибирцам предложили на один день стать инспекторами ДПС

Чтобы принять участие в акции, нужно заранее на неё записаться
Фото: Александр Ощепков / НГС
В ГИБДД Новосибирска объявили о начале акции «Стань инспектором ДПС на один день»: её участники смогут ближе познакомиться с работой автоинспекции.
«Они будут вместе с инспекторами стоять на дороге, <…> наблюдать, как инспекторы останавливают транспортные средства, как составляют административные материалы», — рассказал о предстоящей акции корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков.
По его данным, участники акции смогут узнать о плюсах и минусах профессии, научатся пользоваться разными приборами, которые автоинспекторы используют в работе, например алкометром, радиостанцией, измерителем светопропускания стёкол. Для работы волонтёрам выдадут светоотражающие жилеты. При этом участники акции не смогут самостоятельно останавливать машины при помощи жезла — добровольцам разрешается только смотреть, как это делают автоинспекторы, а потом вместе с ними принимать участие в беседе с водителями.
Акция пройдёт с 9 по 13 сентября, но добровольцам нужно заранее записаться. Сделать это можно до конца следующей рабочей недели, 6 сентября, по телефону 232–22–97 (в будние дни с 9:00 до 17:00) или по адресу Станционная, 24/1, кабинет 14.
Владислав Савченков уточнил, что стать автоинспектором на один день смогут только те новосибирцы, которым уже исполнилось 18 лет. Проводится эта акция для того, чтобы горожане получили представление об особенностях профессии, а при желании в дальнейшем могли устроиться на работу в ГИБДД.
Ранее в этом году новосибирская Госавтоинспекция уже проводила такую акцию, чтобы привлечь на работу новых сотрудников.