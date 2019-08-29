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Криминал

Начальника колонии задержали за миллионную взятку за освобождение заключённого

Его поймали во дворе собственного дома на Виктора Уса

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Начальника колонии задержали вчера вечером

Фото: Татьяна Фатеева

Начальника новосибирской исполнительной колонии № 2 Артёма Евсеенко подозревают в получении крупной взятки за досрочное освобождение заключённого. 

По информации источника, близкого к ведомству, 28 августа Евсеенко задержали во дворе своего дома на улице Виктора Уса. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Артёма Евсеенко подозревают в получении взятки в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. 

В Следственном комитете подтвердили информацию о задержании. 

«28 августа 2019 года в вечернее время 43-летний сотрудник ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области, находясь в автомобиле на территории Кировского района города Новосибирска, получил денежные средства в размере 1,3 млн рублей за обеспечение благоприятных условий содержания осужденного, находящегося в другой колонии, а также за предоставление ему условно-досрочного освобождения», — сообщили в областном управлении СК. 

По информации ведомства, в отношении Евсеенко возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В ближайшее время суд выберет подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается. 

21 августа Центральный районный суд Новосибирска изменил меру пресечения экс-директору клиники Мешалкина Александру Караськову и его жене Ирине Бойцовой — их отправили под домашний арест.

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    КОММЕНТАРИИ (43)

    29 авг 2019 в 14:31

    Нельзя в РФ брать такие маленькие взятки, тебя обязательно поймают и прилюдно посодют! Показав, что борьба с коррупцией все-таки ведется.

    Сталин на борьбу с коррупцией выделял 2 кладбища, Путин - 89 млрд рублей.

    29 авг 2019 в 14:26

    Видимо, не поделился )) вот и взяли.

    Фото пользователя
    29 авг 2019 в 14:30

    То есть наглядный пример, что все повязано коррупцией, взял взятку, чтобы освободить в другой ! колонии заключенного.