Начальника колонии задержали за миллионную взятку за освобождение заключённого

Начальника новосибирской исполнительной колонии № 2 Артёма Евсеенко подозревают в получении крупной взятки за досрочное освобождение заключённого.

По информации источника, близкого к ведомству, 28 августа Евсеенко задержали во дворе своего дома на улице Виктора Уса. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Артёма Евсеенко подозревают в получении взятки в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей.

В Следственном комитете подтвердили информацию о задержании.

«28 августа 2019 года в вечернее время 43-летний сотрудник ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области, находясь в автомобиле на территории Кировского района города Новосибирска, получил денежные средства в размере 1,3 млн рублей за обеспечение благоприятных условий содержания осужденного, находящегося в другой колонии, а также за предоставление ему условно-досрочного освобождения», — сообщили в областном управлении СК.