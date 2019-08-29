Начальника колонии задержали за миллионную взятку за освобождение заключённого

Начальника колонии задержали вчера вечером
Фото: Татьяна Фатеева
Начальника новосибирской исполнительной колонии
По информации источника, близкого к ведомству, 28 августа Евсеенко задержали во дворе своего дома на улице Виктора Уса. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Артёма Евсеенко подозревают в получении взятки в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей.
В Следственном комитете подтвердили информацию о задержании.
«28 августа 2019 года в вечернее время 43-летний сотрудник ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области, находясь в автомобиле на территории Кировского района города Новосибирска, получил денежные средства в размере 1,3 млн рублей за обеспечение благоприятных условий содержания осужденного, находящегося в другой колонии, а также за предоставление ему условно-досрочного освобождения», — сообщили в областном управлении СК.
По информации ведомства, в отношении Евсеенко возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В ближайшее время суд выберет подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.
21 августа Центральный районный суд Новосибирска изменил меру пресечения экс-директору клиники Мешалкина Александру Караськову и его жене Ирине Бойцовой — их отправили под домашний арест.