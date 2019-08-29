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Прокурор Новосибирской области вмешался в дело о повышении тарифов на тепло

Иск к антимонопольной службе рассматривает Арбитражный суд Москвы

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Отопление в Новосибирске подорожало на 7,2% вместо 3,2%

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Прокуратура Новосибирской области решила участвовать в арбитражном деле по иску регионального департамента по тарифам к Федеральной антимонопольной службе из-за резкого повышения стоимости тепла и горячей воды.

«От прокуратуры Новосибирской области в электронном виде поступило ходатайство о вступлении в дело прокурора Новосибирской области», — говорится в материалах Арбитражного суда города Москвы, который рассматривает иск.

Какова позиция прокуратуры, из документов суда не ясно, но участие в процессе прокурора поддержал департамент по тарифам, а ФАС России — нет. 

Получить комментарии в самой прокуратуре корреспонденту НГС пока не удалось — старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин сегодня не отвечает на телефонные звонки.

Ранее Федеральная антимонопольная служба потребовала кардинально увеличить с июля тарифы на тепло. Как рассказывали НГС в департаменте по тарифам администрации Новосибирской области, общее повышение тарифа составит 7,2% вместо запланированных ранее 3,2%.

«Во исполнение решения ФАС России <...> департаментом по тарифам Новосибирской области принято решение о внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области <...>, устанавливающий тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» потребителям, с 1 июля 2019 года», — заявили в областном правительстве.

В правительстве поясняли, что не согласны с решением ФАС России, и обратились в заявлением в Арбитражный суд Москвы: департамент по тарифам Новосибирской области требует признать недействительным решение антимонопольной службы.

В конце прошлой недели арбитраж допустил к участию в этом деле представителя прокурора Новосибирской области и отложил предварительное судебное разбирательство на 24 сентября, следует из опубликованного определения суда.

Ранее в СГК объясняли, как рассчитаны новые тарифы, сколько денег компания получит за счёт них и на что потратит.

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    КОММЕНТАРИИ (26)

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    29 авг 2019 в 12:21

    Ответьте на простой вопрос, ФАСовцы - Почему ФАС, вместо того, чтобы бороться с монополиями, а СГК монополист в Новосибирске, занимается повышением цен с жителей для этого монополиста, фактически помогая ему? Театр абсурда

    29 авг 2019 в 12:18

    а обратно переплату вернут?
    почему в академе опять нет горячей воды, никаких обьявлений не было

    Юля
    29 авг 2019 в 12:22

    Тарифы настолько высоки,что неплохо областным структурам разобраться с этим.Сколько можно повышать тарифы !