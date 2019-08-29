Прокурор Новосибирской области вмешался в дело о повышении тарифов на тепло

Какова позиция прокуратуры, из документов суда не ясно, но участие в процессе прокурора поддержал департамент по тарифам, а ФАС России — нет.

«От прокуратуры Новосибирской области в электронном виде поступило ходатайство о вступлении в дело прокурора Новосибирской области», — говорится в материалах Арбитражного суда города Москвы, который рассматривает иск.

Прокуратура Новосибирской области решила участвовать в арбитражном деле по иску регионального департамента по тарифам к Федеральной антимонопольной службе из-за резкого повышения стоимости тепла и горячей воды.

Получить комментарии в самой прокуратуре корреспонденту НГС пока не удалось — старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин сегодня не отвечает на телефонные звонки.

Ранее Федеральная антимонопольная служба потребовала кардинально увеличить с июля тарифы на тепло. Как рассказывали НГС в департаменте по тарифам администрации Новосибирской области, общее повышение тарифа составит 7,2% вместо запланированных ранее 3,2%.



«Во исполнение решения ФАС России <...> департаментом по тарифам Новосибирской области принято решение о внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области <...>, устанавливающий тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» потребителям, с 1 июля 2019 года», — заявили в областном правительстве.



В правительстве поясняли, что не согласны с решением ФАС России, и обратились в заявлением в Арбитражный суд Москвы: департамент по тарифам Новосибирской области требует признать недействительным решение антимонопольной службы.