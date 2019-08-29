«Яшка-цыган» и «богатая грядка»: новосибирские учёные вывели новые сорта огурцов и базилика

«Томат "памяти Губко" был назван в честь Валентины Николаевны Губко, выдающегося селекционера, которая с 1971 по 2016 год работала в отделе овощной селекции СибНИИРС. Такие помидоры предназначены для посадки в открытом грунте и имеют куст, который можно не пасынковать<…> Первые плоды у него достаточно крупные, до 250 грамм, последующие помельче», — говорится на сайте официального издания СО РАН «Наука в Сибири».

Селекционеры из Новосибирска вывели новые сорта огурцов, помидоров и базилика — овощи уже проходят испытания.

Сорт огурцов «богатая грядка» даёт высокую урожайность (до 9 кг с квадратного метра). Он устойчив к бактериозу и корневым гнилям.

«Огурцы "богатая грядка" достаточно короткие: 9–10 см, что делает их удобными для домашнего консервирования. Первые плоды появляются через 35–36 дней после всходов, а само плодоношение растягивается на весь летний сезон. Это и делает сорт интересным больше для дачников, чем для крупных товаропроизводителей», — сообщает «Наука в Сибири».

Сорт базилика «яшка-цыган» получил название за насыщенный фиолетовый цвет листьев. Он имеет насыщенный аромат и отчётливое послевкусие.

«Эта культура не требует много места на приусадебном участке: по данным селекционеров, с одного квадратного метра, засеянного базиликом "яшка-цыган", можно собрать до двух килограмм зеленой массы», — рассказывает издание СО РАН.

Чтобы новые сорта овощей попали в госреестр, им нужно пройти сортоиспытания. Огурцы и помидоры могут тестироваться два года, а вот базилик может попасть на рынок уже в феврале 2020 года.