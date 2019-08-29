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Еда

«Яшка-цыган» и «богатая грядка»: новосибирские учёные вывели новые сорта огурцов и базилика

Новые сорта овощей уже проходят испытания

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Новые сорта овощей могут появиться на рынке через 2 года

Фото: Наталья Гредина / НГС

Селекционеры из Новосибирска вывели новые сорта огурцов, помидоров и базилика — овощи уже проходят испытания.

Выведением новых сортов растений занимались сотрудники Сибирского НИИ растениеводства и селекции. Ученые вывели новый сорт томата «памяти Губко», вид огурцов «богатая грядка» и разновидность базилика «яшка-цыган».

«Томат "памяти Губко" был назван в честь Валентины Николаевны Губко, выдающегося селекционера, которая с 1971 по 2016 год работала в отделе овощной селекции СибНИИРС. Такие помидоры предназначены для посадки в открытом грунте и имеют куст, который можно не пасынковать<…> Первые плоды у него достаточно крупные, до 250 грамм, последующие помельче», — говорится на сайте официального издания СО РАН «Наука в Сибири».

Сорт огурцов «богатая грядка» даёт высокую урожайность (до 9 кг с квадратного метра). Он устойчив к бактериозу и корневым гнилям.

«Огурцы "богатая грядка" достаточно короткие: 9–10 см, что делает их удобными для домашнего консервирования. Первые плоды появляются через 35–36 дней после всходов, а само плодоношение растягивается на весь летний сезон. Это и делает сорт интересным больше для дачников, чем для крупных товаропроизводителей», — сообщает «Наука в Сибири».

Сорт базилика «яшка-цыган» получил название за насыщенный фиолетовый цвет листьев. Он имеет насыщенный аромат и отчётливое послевкусие.

«Эта культура не требует много места на приусадебном участке: по данным селекционеров, с одного квадратного метра, засеянного базиликом "яшка-цыган", можно собрать до двух килограмм зеленой массы», — рассказывает издание СО РАН.

Чтобы новые сорта овощей попали в госреестр, им нужно пройти сортоиспытания. Огурцы и помидоры могут тестироваться два года, а вот базилик может попасть на рынок уже в феврале 2020 года.

Недавно жители города заметили цветущую черёмуху на улице 9-й Гвардейской Дивизии: цветки распустились только в августе из-за холодной весны. 

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    КОММЕНТАРИИ (6)

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    29 авг 2019 в 11:45

    Пришли мине в пасылке (надёргай у своей маманьки иле Фроськи-сожытельшы) пимидориков (своих какие у тя там есь), пакет небольшой картохи (на рассаду), колбы с корняме, семянки тыквы и еслиф есь - многолетней петруньки плосколитной (кудрявую - нихачу!!) Вышли мне в Андырск, посылощкой, а?

    Точняк (сотрудник ЧОП)
    29 авг 2019 в 12:19

    У нас в ЧОПе тоже работал раньше цыган и постоянно выращивал что-то на складе. Но он уже не работает.

    29 авг 2019 в 11:56

    Яшка-цыган тот ещё молодчик.
    Спрячь за решёткой московскую водку
    Выкраду вместе с решёткой.

    Более дебильного фильма не придумаешь.
    А цыганки настоящие этому Яшке таких вставят, что Яшка долго расхлёбывать будет.