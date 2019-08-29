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На парковке «МЕГИ» поставили шапито с леопардами и пантерами

Полсотни животных будут жить и работать здесь до конца октября

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Цирк шапито устанавливают перед ТЦ «МЕГА»

Фото: Мария Тищенко / НГС

На парковке ТЦ «МЕГА» в Кировском районе Новосибирска начали устанавливать цирк шапито, который будет давать представления до конца октября.

Вчера очевидцы заметили несколько фур цирка «Золотой дракон», которые подъезжали к «МЕГЕ», сегодня на парковке перед торговым центром начали собирать шатёр. «Образован в Новосибирске, [выступаем] почти 20 лет, — рассказали в администрации цирка. — Гастроли будут с 20 сентября по 27 октября». 

Новосибирский цирк «Золотой дракон» простоит на парковке перед ТЦ до конца октября

Новосибирский цирк «Золотой дракон» простоит на парковке перед ТЦ до конца октября

Кроме номеров гимнастов и акробатов, в программе цирка шапито «Золотой дракон» заявлено выступление 60 дрессированных животных, в том числе персидских леопардов, пантер, а также бенгальских кошек, пони, лам и обезьян.

«Билеты от 600 рублей до 1500, в зависимости от ряда», — озвучили цены в администрации цирка. 

В апреле НГС рассказывал историю бывших цирковых медведей, которые остались без работы и теперь вынуждены жить в тесном гараже. 

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    Катько
    29 авг 2019 в 12:06

    ну когда же это закончится((((
    были бы новосибирцы умные, адекватные и сплоченные - организовали бы флешмоб - не ходить туда !!!! от слова совсем!!! чтобы ни один человек к ним не пришел.......
    контактные зоопарки, слава богу, скоро запретят, а этот ужас когда??!!!

    ?????
    29 авг 2019 в 12:10

    Кто разрешает использовать животных в шапито? Хотят работать, пусть гимнастов и фокусников показывают! Хватит издеваться над животными!

    катя
    29 авг 2019 в 12:03

    кто-то еще ходит в такие зоопарки с животными? может у людей мозгов не хватает понять что это мучение животных? эх, жаль, казни на площади отменили, был бы хороший семейный праздник.
    хватит поддерживать билетами такие зоопарки. они должны изжиться как класс. этих животных жаль, даже если кто то из персонала их гладит и следит за ними, они обречены.