На парковке «МЕГИ» поставили шапито с леопардами и пантерами

катя 29 авг 2019 в 12:03

кто-то еще ходит в такие зоопарки с животными? может у людей мозгов не хватает понять что это мучение животных? эх, жаль, казни на площади отменили, был бы хороший семейный праздник.

хватит поддерживать билетами такие зоопарки. они должны изжиться как класс. этих животных жаль, даже если кто то из персонала их гладит и следит за ними, они обречены.