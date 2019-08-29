На парковке «МЕГИ» поставили шапито с леопардами и пантерами

Цирк шапито устанавливают перед ТЦ «МЕГА»
Фото: Мария Тищенко / НГС
На парковке ТЦ «МЕГА» в Кировском районе Новосибирска начали устанавливать цирк шапито, который будет давать представления до конца октября.
Вчера очевидцы заметили несколько фур цирка «Золотой дракон», которые подъезжали к «МЕГЕ», сегодня на парковке перед торговым центром начали собирать шатёр. «Образован в Новосибирске, [выступаем] почти 20 лет, — рассказали в администрации цирка. — Гастроли будут с 20 сентября по 27 октября».
Кроме номеров гимнастов и акробатов, в программе цирка шапито «Золотой дракон» заявлено выступление 60 дрессированных животных, в том числе персидских леопардов, пантер, а также бенгальских кошек, пони, лам и обезьян.
«Билеты от 600 рублей до 1500, в зависимости от ряда», — озвучили цены в администрации цирка.
В апреле НГС рассказывал историю бывших цирковых медведей, которые остались без работы и теперь вынуждены жить в тесном гараже.