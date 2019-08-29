Алтай обошёл Крым: аналитики рассказали, где любят отдыхать новосибирцы

В 2018 году новосибирские турфирмы отправили в Турцию больше 38 тысяч российских туристов, а из внутренних направлений в числе наиболее популярных оказался Алтай

Аналитики выяснили, в каких регионах и странах предпочитают отдыхать новосибирские туристы. Среди зарубежных направлений лидерами оказались Турция и Таиланд, а среди внутренних — курорты Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай.

Всего в 2018 году турфирмы Новосибирской области продали 110,3 тысяч турпакетов на общую сумму 8,1 миллиарда рублей и отправили отдыхать в общей сложности 184,6 тысяч человек — как россиян, так и иностранцев, сообщили в Новосибирскстате.

«В туры по регионам России отправились 42,9 тысяч человек, или четверть от общего числа обслуженных российских туристов. <…> На Новосибирскую область приходится 23,7% внутреннего туристского потока, Алтайский край — 19,3%, Краснодарский край — 15,5%, Республику Алтай — 13,8%, Республику Крым — 8,2%. В Кемеровской области отдохнули 5,8% российских туристов, Иркутской области — 2,6%. Доля городов Санкт-Петербурга и Москвы составила соответственно 3,2% и 2% от внутреннего туристского потока», — рассказали в службе статистики.



По её данным, самым популярным направлением выездного туризма в 2018 году стала Турция — новосибирские турфирмы отправили в эту страну 38,1 тысяч человек (22,6% от общего числа обслуженных российских туристов). В Таиланде отдохнули 32,9 тысяч человек (19,5%), во Вьетнаме — 16,8 тысяч (9,9%), в Китае — 9 тысяч (5,3%), в Греции — 6,7 тысяч человек (4%), в Объединённых Арабских Эмиратах и на Кипре — по 3,8 тысяч человек (то есть по 2,2%). Чешскую Республику предпочли 2,3 тысяч человек (1,4% от общего числа обслуженных российских туристов), почти столько же съездили на отдых в Индию (1,3%). В Италию отправились 1,6 тысяч человек (1%). Ещё 8,9 тысяч человек (или 5,2% российских туристов) предпочли поехать в другие страны.

«География зарубежного туризма российских граждан, обслуженных турфирмами региона, в общей сложности насчитывает 88 стран мира», — уточнили в Новосибирскстате.

При этом в Новосибирской области в 2018 году отдохнули 14,9 тысяч иностранцев из 13 стран и ещё 3,1 тысяч россиян, которых отправили в поездку турфирмы других регионов.

