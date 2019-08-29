В военной части с «Тополями» заявили, что погибший солдат неосторожно обращался с оружием

«Официально можем сказать, что гибель рядового Кадовкина наступила в результате огнестрельного ранения головы, вследствие нарушения правил и мер безопасности при неосторожном обращении с огнестрельным оружием. Я опровергаю слова [читательницы, сообщившей об инциденте]. Это личное мнение какой-то женщины, которая приводит домыслы. Мы доводим официальную информацию», — рассказал корреспонденту НГС заместитель командира дивизии по военно-политической работе, гвардии полковник Сергей Ческидов. Сейчас 481-й отдел Главного военно-следственного управления по РВСН проводит проверку по факту гибели солдата.

Инцидент произошёл в понедельник, 26 августа. О происшествии в редакцию НГС сообщила читательница, пожелавшая остаться анонимной.

В ракетной дивизии, которая располагается под Новосибирском, прокомментировали смерть 18-летнего солдата-срочника Станислава Кадовкина .

«Действительно, в новосибирской дивизии имело место такое происшествие, в Пашино. Нашим военно-следственным органом зарегистрировано сообщение о преступлении. Мы проводим доследственную проверку», — рассказал накануне руководитель 481-го военно-следственного отдела СК РФ полковник юстиции Леонид Дорфман.



Согласно сайту Минобороны, личный состав дивизии несёт боевое дежурство на ракетных комплексах «Тополь».

