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В военной части с «Тополями» заявили, что погибший солдат неосторожно обращался с оружием

Срочник ждал дембеля в этом году

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Военные следователи проводят проверку по факту гибели солдата-срочника из Тульской области

Фото: Оксана Козырева / НГС

В ракетной дивизии, которая располагается под Новосибирском, прокомментировали смерть 18-летнего солдата-срочника Станислава Кадовкина.

Инцидент произошёл в понедельник, 26 августа. О происшествии в редакцию НГС сообщила читательница, пожелавшая остаться анонимной.


«Официально можем сказать, что гибель рядового Кадовкина наступила в результате огнестрельного ранения головы, вследствие нарушения правил и мер безопасности при неосторожном обращении с огнестрельным оружием. Я опровергаю слова [читательницы, сообщившей об инциденте]. Это личное мнение какой-то женщины, которая приводит домыслы. Мы доводим официальную информацию», — рассказал корреспонденту НГС заместитель командира дивизии по военно-политической работе, гвардии полковник Сергей Ческидов.

Сейчас 481-й отдел Главного военно-следственного управления по РВСН проводит проверку по факту гибели солдата.

«Действительно, в новосибирской дивизии имело место такое происшествие, в Пашино. Нашим военно-следственным органом зарегистрировано сообщение о преступлении. Мы проводим доследственную проверку», — рассказал накануне руководитель 481-го военно-следственного отдела СК РФ полковник юстиции Леонид Дорфман.

Согласно сайту Минобороны, личный состав дивизии несёт боевое дежурство на ракетных комплексах «Тополь».

В конце сентября прошлого года в отделе полиции № 10 «Советский» обнаружили мёртвого сотрудника полиции в служебном кабинете. Полицейский был в форменной одежде.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Гость
    29 авг 2019 в 10:06

    Как при неосторожном обращении с оружием можно попасть себе в голову? может кто-нибудь объяснит? Допустим можно выстрелить в сторону, можно попасть в товарища, можно даже себе в ногу если ствол был вниз, но в голову как? Тем более у автомата довольно длинный ствол и СЛУЧАЙНО .направить его себе в голову не получится.

    алексус
    29 авг 2019 в 10:03

    "Погиб ваш сын за Родину - с дерева на топор упал" (с) х/ф ДМБ . У военных так всегда.

    Диванный эксперт
    29 авг 2019 в 10:02

    Начались отмазки. Общественный резонанс не даст вам замять дело, даже не надейтесь!