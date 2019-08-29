В СГК назвали фамилии погибших при обрушении насосной станции

«28 августа примерно в 12:00 в Новосибирске во время строительных работ по реконструкции перекачивающей насосной станции на улице Ударная (ПНС-2) в результате обрушения стены её старого здания погибли трое работников из состава субподрядной организации: Герасимов Григорий Александрович, Григорьев Андрей Георгиевич, Шкотских Руслан Янович. Компания выражает соболезнование родным, близким и коллегам погибших. Семьям будет оказана материальная поддержка», — сообщили в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».

«Сибирская генерирующая компания» обнародовала список рабочих, погибших в среду, 28 августа, при обрушении стены насосной станции в Ленинском районе Новосибирска.

По её данным, ещё один работник госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

Ранее следователи сообщали о том, что реконструкцию насосной станции и теплотрассы проводила субподрядная организация «Алькор». Подрядчиком был «Сибэнергомонтаж» — вчера трёх его представителей задержали в рамках расследования уголовного дела об обрушении стены.

«По всем обстоятельствам произошедшего проводится тщательное расследование», — сообщили в СГК.



В компании добавили, что здание перекачивающей насосной станции № 2 введено в эксплуатацию в 1968 году — в 2016 году независимые эксперты признали его пригодным для реконструкции. Здание реконструировали при подготовке к отопительному сезону «для повышения надёжности теплоснабжения и в связи с присоединением новых потребителей в этом районе».

Вчера НГС в режиме онлайн следил за тем, как спасатели искали и доставали погибших из-под обломков.