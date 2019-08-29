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Звезда новосибирского оперного театра станцевал в новом клипе Максима Фадеева

Съёмки проходили на сцене НОВАТа

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Танцовщик Сергей Полунин с 2012 года — постоянный приглашённый солист НОВАТа, он гастролировал с труппой театра в Южной Корее и Индии

Фото:

MALFA / youtube.com

Постоянный приглашённый солист Новосибирского театра оперы и балета Сергей Полунин снялся в видеоклипе музыканта Максима Фадеева на песню «Стану ли я счастливей».

Премьера клипа состоялась в среду, 28 августа, на канале музыкального лейбла MALFA в YouTube.

«Могу сказать, что я правда стал счастливей от того, что главную роль в этом клипе исполнил гений мирового балета — Сергей Полунин. Его танец, движения стали воплощением каждой строчки песни», — написал Максим Фадеев на своей странице в Instagram. 

Музыкант отметил, что съёмки клипа проходили в важном для него месте, на его «второй Родине» — в Новосибирске. 

«Именно в этом городе мне подарили вторую жизнь. Здесь была проведена операция на моём сердце. И я хочу выразить благодарность представителям Новосибирского театра оперы и балета за то, что дали нам возможность снять клип на вашей сцене в таком знаковом для меня городе. Мне кажется, что у нас получилось сделать что-то сильное и красивое», — говорится в посте Максима Фадеева.

В свою очередь Сергей Полунин поблагодарил Максима Фадеева в Instagram «за возможность стать визуальной частью музыкального волшебства».

MALFA / youtube.com

В прошлом году Сергей Полунин сыграл кавалера Сладостей в фильме от компании Disney «Щелкунчик и четыре королевства». Картина вышла в российский прокат 8 декабря. 

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    злючка крашеная
    29 авг 2019 в 10:04

    Песня чудесная, танец просто прекрасный!
    Съемки вот не очень понравились, слишком темно и план однообразный. Хотелось бы видеть не только зрительский зал, но и сцену. Впрочем, это уже вкусовщина.

    Сергей и правда гений! Просто супер!

    Карина
    29 авг 2019 в 10:00

    Молодчина!!!!!!! Красавец!!!! Сильный танец!!!!! Горжусь парнем!!!!!!

    29 авг 2019 в 09:53

    По настоящему сильная песня. И танец.