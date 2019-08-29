Звезда новосибирского оперного театра станцевал в новом клипе Максима Фадеева

«Могу сказать, что я правда стал счастливей от того, что главную роль в этом клипе исполнил гений мирового балета — Сергей Полунин. Его танец, движения стали воплощением каждой строчки песни», — написал Максим Фадеев на своей странице в Instagram.

Постоянный приглашённый солист Новосибирского театра оперы и балета Сергей Полунин снялся в видеоклипе музыканта Максима Фадеева на песню «Стану ли я счастливей».

Музыкант отметил, что съёмки клипа проходили в важном для него месте, на его «второй Родине» — в Новосибирске.

«Именно в этом городе мне подарили вторую жизнь. Здесь была проведена операция на моём сердце. И я хочу выразить благодарность представителям Новосибирского театра оперы и балета за то, что дали нам возможность снять клип на вашей сцене в таком знаковом для меня городе. Мне кажется, что у нас получилось сделать что-то сильное и красивое», — говорится в посте Максима Фадеева.



В свою очередь Сергей Полунин поблагодарил Максима Фадеева в Instagram «за возможность стать визуальной частью музыкального волшебства».