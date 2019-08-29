Спасатели подвели окончательные итоги поиска людей под обломками рухнувшей стены на Ударной

Новосибирские спасатели подвели окончательные итоги поиска людей под обломками стены насосной станции, которая обрушилась в среду, 28 августа, на улице Ударной.



Аварийно-спасательная операция завершилась поздно вечером — в 21:53 по местному времени. В общей сложности на неё ушло девять с половиной часов, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.



«Спасатели расчистили более 250 кубических метров разрушенных конструкций, пока не удостоверились, что под обломками не осталось людей. <…> С наступлением темного времени суток в месте проведения аварийно-поисковой операции развернули специальные осветительные приборы», — сообщили в МЧС.

