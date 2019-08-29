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Обрушение стены на улице Ударной

Спасатели подвели окончательные итоги поиска людей под обломками рухнувшей стены на Ударной

Когда на улице стало совсем темно, участники поисков включили осветительные приборы

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Погибших рабочих искали девять с половиной часов 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирские спасатели подвели окончательные итоги поиска людей под обломками стены насосной станции, которая обрушилась в среду, 28 августа, на улице Ударной.

Аварийно-спасательная операция завершилась поздно вечером — в 21:53 по местному времени. В общей сложности на неё ушло девять с половиной часов, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Спасатели расчистили более 250 кубических метров разрушенных конструкций, пока не удостоверились, что под обломками не осталось людей. <…> С наступлением темного времени суток в месте проведения аварийно-поисковой операции развернули специальные осветительные приборы», — сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что спасатели освободили от строительного мусора 100% территории, которую до этого несколько раз обследовали кинологи с собаками.

«В результате происшествия под завалами оказалось четыре человека, из них в течение получаса удалось спасти одного рабочего. Ещё троих человек обнаружили без признаков жизни», — передали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Когда на улице стало совсем темно, спасатели включили специальные осветительные приборы<br>

Когда на улице стало совсем темно, спасатели включили специальные осветительные приборы

Сообщение об обрушении здания, которое находится на реконструкции, поступило в МЧС накануне в 12:20.

«Установлено, что 28 августа 2019 года в обеденное время субподрядная организация ООО "Алькор" осуществляла реконструкцию теплотрассы и насосной станции по улице Ударной в Ленинском районе города Новосибирска. В ходе производства строительно-монтажных работ произошло обрушение части кирпичной кладки стены», — сообщили в Следственном комитете РФ.

Рухнувшая стена придавила рабочих. Трое из них погибли, ещё один, по информации следователей, получил перелом ноги. НГС в режиме онлайн следил за тем, как погибших искали и извлекали из-под обломков.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Задержаны трое представителей подрядной организации АО «Сибирьэнергомонтаж».

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Непонятливая Я
    29 авг 2019 в 08:15

    Хорошо, что пострадало не 12 человек, НО, получается, что отсутствует количественный и пофамильный учёт исполнителей на рабочих местах. Откуда взялось число 12? Как подрядчики эту разницу объясняют? А работу тщательно выполнили и нашли всех?

    Робот Коля
    29 авг 2019 в 08:45

    Очень странно. что численность работавших там стремительно уменьшилось. Такое ощущение, что идет укрывательство числа погибших. Мигрантов записали в *штоихтамнету*?

    Я_вь
    29 авг 2019 в 07:46

    В новостях на ГТРК сказали что четыре погибших. Пока шел репортаж четвертого как раз достали и понесли на носилках позади репортера....