Спасатели подвели окончательные итоги поиска людей под обломками рухнувшей стены на Ударной

Погибших рабочих искали девять с половиной часов
Фото: Александр Ощепков / НГС
Новосибирские спасатели подвели окончательные итоги поиска людей под обломками стены насосной станции, которая обрушилась в среду, 28 августа, на улице Ударной.
Аварийно-спасательная операция завершилась поздно вечером — в 21:53 по местному времени. В общей сложности на неё ушло девять с половиной часов, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
«Спасатели расчистили более 250 кубических метров разрушенных конструкций, пока не удостоверились, что под обломками не осталось людей. <…> С наступлением темного времени суток в месте проведения аварийно-поисковой операции развернули специальные осветительные приборы», — сообщили в МЧС.
В ведомстве добавили, что спасатели освободили от строительного мусора 100% территории, которую до этого несколько раз обследовали кинологи с собаками.
«В результате происшествия под завалами оказалось четыре человека, из них в течение получаса удалось спасти одного рабочего. Ещё троих человек обнаружили без признаков жизни», — передали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Сообщение об обрушении здания, которое находится на реконструкции, поступило в МЧС накануне в 12:20.
«Установлено, что 28 августа 2019 года в обеденное время субподрядная организация ООО "Алькор" осуществляла реконструкцию теплотрассы и насосной станции по улице Ударной в Ленинском районе города Новосибирска. В ходе производства строительно-монтажных работ произошло обрушение части кирпичной кладки стены», — сообщили в Следственном комитете РФ.
Рухнувшая стена придавила рабочих. Трое из них погибли, ещё один, по информации следователей, получил перелом ноги. НГС в режиме онлайн следил за тем, как погибших искали и извлекали из-под обломков.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Задержаны трое представителей подрядной организации АО «Сибирьэнергомонтаж».