СК задержал троих подозреваемых по делу об упавшей стене на Ударной

В Новосибирске задержали трёх подозреваемых по делу об обрушении стены на улице Ударной, 1/1А — стена рухнула сегодня днём, под завалами оказалось несколько человек, трое погибли.

Как сообщается на сайте СК России, в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого сегодня областным Следственным комитетом, были задержаны трое представителей подрядной организации «Сибэнергомонтаж»: исполнительный директор Алексей Бочаров, главный инженер Кемеровского СМУ Александр Петров и начальник Кемеровского СМУ Михаил Павлов.