СК задержал троих подозреваемых по делу об упавшей стене на Ударной

Стена рухнула сегодня днём, под завалами оказалось несколько человек, трое погибли
Фото: Александр Ощепков / НГС
В Новосибирске задержали трёх подозреваемых по делу об обрушении стены на улице Ударной, 1/1А — стена рухнула сегодня днём, под завалами оказалось несколько человек, трое погибли.
Как сообщается на сайте СК России, в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого сегодня областным Следственным комитетом, были задержаны трое представителей подрядной организации «Сибэнергомонтаж»: исполнительный директор Алексей Бочаров, главный инженер Кемеровского СМУ Александр Петров и начальник Кемеровского СМУ Михаил Павлов.
В ходе предварительного расследования было установлено, что в обеденное время субподрядная организация «Алькор» проводила реконструкцию теплотрассы и насосной станции. В ходе работ произошло обрушение кирпичной стены насосной станции, в результате чего трое рабочих получили травмы, несовместимые с жизнью.
НГС вёл онлайн-репортаж с места происшествия, в котором сообщал всю появившуюся информацию. Собрали для вас в одном коротком материале всю самую важную информацию, которую нужно знать про ЧП на Ударной.