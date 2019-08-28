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Криминал

СК задержал троих подозреваемых по делу об упавшей стене на Ударной

Уголовное дело было передано Следственному комитету России

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Стена рухнула сегодня днём, под завалами оказалось несколько человек, трое погибли

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске задержали трёх подозреваемых по делу об обрушении стены на улице Ударной, 1/1А — стена рухнула сегодня днём, под завалами оказалось несколько человек, трое погибли.

Как сообщается на сайте СК России, в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого сегодня областным Следственным комитетом, были задержаны трое представителей подрядной организации «Сибэнергомонтаж»: исполнительный директор Алексей Бочаров, главный инженер Кемеровского СМУ Александр Петров и начальник Кемеровского СМУ Михаил Павлов. 

В ходе предварительного расследования было установлено, что в обеденное время субподрядная организация «Алькор» проводила реконструкцию теплотрассы и насосной станции. В ходе работ произошло обрушение кирпичной стены насосной станции, в результате чего трое рабочих получили травмы, несовместимые с жизнью. 

НГС вёл онлайн-репортаж с места происшествия, в котором сообщал всю появившуюся информацию. Собрали для вас в одном коротком материале всю самую важную информацию, которую нужно знать про ЧП на Ударной. 

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Фото пользователя
    28 авг 2019 в 22:05

    НГС, прошу, уберите всех "богословов", "с богаткова", "паш", "королей" и прочий мусор... Люди погибли и эта тема серьёзная.

    Фото пользователя
    28 авг 2019 в 22:02

    Ну что ж... стрелочников нашли. А вела ли СГК "раскопки", соблюдая ТБ, схемы расположения объектов и прочие геологические и строительные нормы?

    богослов
    28 авг 2019 в 22:01

    Вот что молитва животворящая делает!