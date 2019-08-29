Суд отказался снимать Анатолия Локтя с выборов мэра

Иск в суд подал другой кандидат в мэры — бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой
Фото: Александр Ощепков / НГС
Центральный районный суд Новосибирска отказался снимать Анатолия Локтя с грядущих выборов в мэры — иск в суд подал другой кандидат, бывший вице-губернатор Виктор Козодой.
Судья Сергей Малахов оставил заявление Козодоя без удовлетворения, передаёт корреспондент НГС из зала суда.
Козодой отнёс иск в Центральный районный суд 27 августа. Как объяснил Виктор Козодой, действующий мэр Анатолий Локоть использует для своей предвыборной агитации административные ресурсы и получает от этого преимущество.
«Это нарушение равенства возможности кандидатов. Я могу лишь высказывать своё предположение. Я считаю, что нарушение серьёзное — это использование средств на свою избирательную компанию не из фонда, это превышение фонда и использование как агитации тех средств, что нарушает мои права как кандидата», — говорил у входа в суд Виктор Козодой.
Также бывший чиновник замечал, что в случае отказа признать его иск обоснованным он намерен дойти до Верховного суда.
В свою очередь руководитель предвыборного штаба Анатолия Локтя Ренат Сулейманов ранее сообщал корреспонденту НГС, что не согласен с выводами Виктора Козодоя.
«На мой взгляд, это не имеет под собой никаких оснований. Поскольку речь идёт об информировании деятельности Анатолия Евгеньевича как мэра, а не как кандидата», — объяснял Сулейманов.
В конце августа снятый с выборов другой кандидат в мэры, чью регистрацию уже аннулировали, Александр Трушакин уже обращался в избирком с жалобой на деятельность Анатолия Локтя, также обвиняя мэра в использовании своего должностного положения. Избирком оставил эту жалобу без удовлетворения.
Со вчерашнего дня новосибирцы получили возможность проголосовать за мэра досрочно.