Суд отказался снимать Анатолия Локтя с выборов мэра

Козодой отнёс иск в Центральный районный суд 27 августа. Как объяснил Виктор Козодой, действующий мэр Анатолий Локоть использует для своей предвыборной агитации административные ресурсы и получает от этого преимущество.

Центральный районный суд Новосибирска отказался снимать Анатолия Локтя с грядущих выборов в мэры — иск в суд подал другой кандидат, бывший вице-губернатор Виктор Козодой.

«Это нарушение равенства возможности кандидатов. Я могу лишь высказывать своё предположение. Я считаю, что нарушение серьёзное — это использование средств на свою избирательную компанию не из фонда, это превышение фонда и использование как агитации тех средств, что нарушает мои права как кандидата», — говорил у входа в суд Виктор Козодой.

Также бывший чиновник замечал, что в случае отказа признать его иск обоснованным он намерен дойти до Верховного суда.