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Политика

Суд отказался снимать Анатолия Локтя с выборов мэра

Его соперник на выборах посчитал, что Локоть пользуется должностными полномочиями для агитации

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Иск в суд подал другой кандидат в мэры — бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой

Фото: Александр Ощепков / НГС

Центральный районный суд Новосибирска отказался снимать Анатолия Локтя с грядущих выборов в мэры — иск в суд подал другой кандидат, бывший вице-губернатор Виктор Козодой.

Судья Сергей Малахов оставил заявление Козодоя без удовлетворения, передаёт корреспондент НГС из зала суда. 

Козодой отнёс иск в Центральный районный суд 27 августа. Как объяснил Виктор Козодой, действующий мэр Анатолий Локоть использует для своей предвыборной агитации административные ресурсы и получает от этого преимущество.

«Это нарушение равенства возможности кандидатов. Я могу лишь высказывать своё предположение. Я считаю, что нарушение серьёзное — это использование средств на свою избирательную компанию не из фонда, это превышение фонда и использование как агитации тех средств, что нарушает мои права как кандидата», — говорил у входа в суд Виктор Козодой.

Также бывший чиновник замечал, что в случае отказа признать его иск обоснованным он намерен дойти до Верховного суда. 

Заседание по иску Виктора Козодоя шло три часа с перерывом

Заседание по иску Виктора Козодоя шло три часа с перерывом

В свою очередь руководитель предвыборного штаба Анатолия Локтя Ренат Сулейманов ранее сообщал корреспонденту НГС, что не согласен с выводами Виктора Козодоя. 

«На мой взгляд, это не имеет под собой никаких оснований. Поскольку речь идёт об информировании деятельности Анатолия Евгеньевича как мэра, а не как кандидата», — объяснял Сулейманов.

В конце августа снятый с выборов другой кандидат в мэры, чью регистрацию уже аннулировали, Александр Трушакин уже обращался в избирком с жалобой на деятельность Анатолия Локтя, также обвиняя мэра в использовании своего должностного положения. Избирком оставил эту жалобу без удовлетворения.

Со вчерашнего дня новосибирцы получили возможность проголосовать за мэра досрочно.

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    КОММЕНТАРИИ (41)

    Избиратель.
    29 авг 2019 в 12:36

    Главное, что надо знать о Локте, это то, что он работает на "Единую Россию", пусть формально в ней и не состоит. Поэтому голосовать за него - голосовать за продолжение всего, что творится в Н-ске и в стране в целом.

    Барс
    29 авг 2019 в 12:36

    Мэр безгранично пользуется своим служебным положением и использованием административными ресурсами !

    Джерико
    29 авг 2019 в 12:34

    Разве суд когда-то соблюдал закон?