Садоводы решили сместить председателя — он в ответ готовит иск об организации массовых беспорядков

«В 2015 году его избрали, я был выбран в ревизионную комиссию, и первая проверка сразу выявила ревизионные нарушения. Там были неправильные выплаты, неправильный бухгалтерский учёт. <…> Я вписал замечания, председатель акт принял и подписал замечания. В 2016 году, когда затребовали документы для проверки, он уже сказал: "Я вам ничего не дам, я вам не доверяю"», — говорит Якутин.

При этом, утверждает мужчина, за три года в обществе фактически нет даже поливочной воды и периодически происходят отключения электроэнергии. Члены «Ивушки» обращались к председателю с требованием провести общее собрание в июле, но получили отказ и решили провести его сами.

Требование (копия имеется в распоряжении редакции НГС) было зарегистрировано как входящее 21 июля, в нём, в частности, указано, что его подписали 310 членов товарищества, на самом листе при этом стоит пять подписей. В ответе председателя указано, что требование должны подписать не менее одной пятой членов товарищества и подчёркивается: подписей только пять. Всего в «Ивушке» более 1500 участков.

Собрание 24 августа Денис Иванов называет незаконным — этому посвящены сообщения на официальном сайте «Ивушки» за последние две недели. Он даже сравнил ситуацию с обвинениями в организации массовых беспорядков в Москве.



«Как Владимир Владимирович [Путин] отреагировал на ситуацию в Москве, когда беспорядки начались? Он же русским языком сказал: каждый человек в нашей стране может высказать своё мнение, но это мнение должно быть в рамках закона. Вот я абсолютно с ним солидарен и теми же словами могу всем ответить. Если бы всё общество или большая часть реально хотела меня отсюда убрать, я бы сам ушёл — это не такое место, за которое надо схватиться», — заявил он корреспонденту НГС.

