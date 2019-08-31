Садоводы решили сместить председателя — он в ответ готовит иск об организации массовых беспорядков

На собрание, которое председатель назвал массовыми беспорядками, пришло больше 300 дачников
Фото: Михаил Якутин
Больше 300 садоводов НСТ «Ивушка» в Криводановке 24 августа провели собрание, чтобы собрать подписи за выбор нового председателя. Действующий председатель объявил собрание незаконным.
Как рассказал корреспонденту НГС член «Ивушки» Михаил Якутин, инициативная группа неоднократно пыталась инициировать проведение общего собрания. Среди претензий дачников — сокрытие информации о расходах товарищества и отказ председателя НСТ Дениса Иванова организовывать общее собрание.
«В 2015 году его избрали, я был выбран в ревизионную комиссию, и первая проверка сразу выявила ревизионные нарушения. Там были неправильные выплаты, неправильный бухгалтерский учёт. <…> Я вписал замечания, председатель акт принял и подписал замечания. В 2016 году, когда затребовали документы для проверки, он уже сказал: "Я вам ничего не дам, я вам не доверяю"», — говорит Якутин.
При этом, утверждает мужчина, за три года в обществе фактически нет даже поливочной воды и периодически происходят отключения электроэнергии. Члены «Ивушки» обращались к председателю с требованием провести общее собрание в июле, но получили отказ и решили провести его сами.
Требование (копия имеется в распоряжении редакции НГС) было зарегистрировано как входящее 21 июля, в нём, в частности, указано, что его подписали 310 членов товарищества, на самом листе при этом стоит пять подписей. В ответе председателя указано, что требование должны подписать не менее одной пятой членов товарищества и подчёркивается: подписей только пять. Всего в «Ивушке» более 1500 участков.
Собрание 24 августа Денис Иванов называет незаконным — этому посвящены сообщения на официальном сайте «Ивушки» за последние две недели. Он даже сравнил ситуацию с обвинениями в организации массовых беспорядков в Москве.
«Как Владимир Владимирович [Путин] отреагировал на ситуацию в Москве, когда беспорядки начались? Он же русским языком сказал: каждый человек в нашей стране может высказать своё мнение, но это мнение должно быть в рамках закона. Вот я абсолютно с ним солидарен и теми же словами могу всем ответить. Если бы всё общество или большая часть реально хотела меня отсюда убрать, я бы сам ушёл — это не такое место, за которое надо схватиться», — заявил он корреспонденту НГС.
Он также добавил, что готовит иск в суд «по поводу массовых беспорядков и попытки рейдерского захвата «Ивушки».
«[Отказ в предоставлении документов] пусть обоснуют. У меня была аудиторская проверка, у меня была налоговая камеральная проверка. Вопросов ко мне нет», — подчеркнул Иванов.
НСТ «Ивушка» совсем недавно фигурировало в СМИ: в начале августа одного из дачников застрелили из-за громкой музыки.