Новосибирцам разрешили заранее проголосовать на выборах мэра

«С 28 августа по 7 сентября включительно можно проголосовать досрочно, но только если есть уважительная причина. Это может быть командировка или в связи с занятостью на работе, когда скользящий график, либо по каким-то служебным и должностным обязанностям. Но проголосовать досрочно можно только на своём избирательном участке», — заметила Краткая.

Сегодня, 28 августа, новосибирцы получили возможность проголосовать за мэра досрочно — оставить свой голос можно до 7 сентября.

Она уточнила, что оставить свой голос можно будет с 16:00 до 20:00 в будние дни и с 10:00 до 14:00 в выходные. Для этого новосибирцы должны принести членам участковой избирательной комиссии по адресу регистрации паспорт, а также документ, подтверждающий основания для досрочного голосования.

В середине августа Новосибирская городская избирательная комиссия опубликовала бюллетень со списком допущенных к выборам кандидатов — НГС собрал всех кандидатов в один список и сопроводил его фотографиями кандидатов с короткой справкой.

