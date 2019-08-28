Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 66.26
eur 73.61

Все новости

Все новости
Политика
Выборы-2019

Новосибирцам разрешили заранее проголосовать на выборах мэра

Проголосовать раньше 8 сентября можно только по уважительной причине

Поделиться

374
14 Обсудить

Оставить свой голос можно до 7 сентября — в единый день голосования 8 сентября можно только лично сходить на избирательный участок

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 28 августа, новосибирцы получили возможность проголосовать за мэра досрочно — оставить свой голос можно до 7 сентября.

Об этом сообщила председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Тамара Краткая. Видеотрансляцию с председателем вёл блогер Тимур Ханов. 

«С 28 августа по 7 сентября включительно можно проголосовать досрочно, но только если есть уважительная причина. Это может быть командировка или в связи с занятостью на работе, когда скользящий график, либо по каким-то служебным и должностным обязанностям. Но проголосовать досрочно можно только на своём избирательном участке», — заметила Краткая.

Она уточнила, что оставить свой голос можно будет с 16:00 до 20:00 в будние дни и с 10:00 до 14:00 в выходные. Для этого новосибирцы должны принести членам участковой избирательной комиссии по адресу регистрации паспорт, а также документ, подтверждающий основания для досрочного голосования.

В середине августа Новосибирская городская избирательная комиссия опубликовала бюллетень со списком допущенных к выборам кандидатов — НГС собрал всех кандидатов в один список и сопроводил его фотографиями кандидатов с короткой справкой. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

выборы

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (14)

    28 авг 2019 в 19:47

    Интересно, а что является уважительной причиной?! Помоему сходить проголосовать против нынешнего градоначальника уже уважительная причина.

    Фото пользователя
    28 авг 2019 в 19:50

    Даже интересно-какие уважительные причины будут у некоторых?Но меня это не поколебит-я проголосую за Бойко.Сустав надо менять-иначе паралич тела на всю жизнь.

    Урурук
    28 авг 2019 в 19:49

    Как бы Локоть этим не воспользовался, за ним нужно следить!