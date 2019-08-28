Трамвай № 13 временно сократит маршрут из-за ремонта на Фрунзе

В первой половине дня трамвай будет разворачиваться на Депутатской
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В Новосибирске временно изменится схема движения трамвая
«29 августа с 9.00 до 13.00 движение трамвайного маршрута
В начале августа на маршрут
Пассажиров высадят у оперного театра — доехать до Писарева будет невозможно
В первой половине дня трамвай будет разворачиваться на Депутатской
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В Новосибирске временно изменится схема движения трамвая
«29 августа с 9.00 до 13.00 движение трамвайного маршрута
В начале августа на маршрут
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Дороги не отремонтированы, пути разобрали, ям накопали. Работа мэрии во всей красе.
И долго такое будет продолжаться или пока нового мэра не выберем? Скорее бы выборы!
Что толку от этого ремонта? Всё равно потом переделывать будут.