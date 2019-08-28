Трамвай № 13 временно сократит маршрут из-за ремонта на Фрунзе

В Новосибирске временно изменится схема движения трамвая № 13 — из-за укладки асфальта на путях маршрут сократится на несколько остановок.

«29 августа с 9.00 до 13.00 движение трамвайного маршрута № 13 будет организовано по схеме "Гусинобродское шоссе – ул. Депутатская", — сообщили в пресс-центре мэрии. — Это связано с асфальтированием переезда через трамвайные пути на пересечении улиц Фрунзе и Мичурина».