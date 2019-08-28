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Дороги и транспорт

Трамвай № 13 временно сократит маршрут из-за ремонта на Фрунзе

Пассажиров высадят у оперного театра — доехать до Писарева будет невозможно

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В первой половине дня трамвай будет разворачиваться на Депутатской

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирске временно изменится схема движения трамвая № 13 — из-за укладки асфальта на путях маршрут сократится на несколько остановок. 

«29 августа с 9.00 до 13.00 движение трамвайного маршрута № 13 будет организовано по схеме "Гусинобродское шоссе – ул. Депутатская", — сообщили в пресс-центре мэрии. — Это связано с асфальтированием переезда через трамвайные пути на пересечении улиц Фрунзе и Мичурина».

В начале августа на маршрут №13 вышли трамваи, подаренные московской мэрией, — до конца августа в Новосибирск прибудут все 20 вагонов. 

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    Фантазия
    28 авг 2019 в 18:50

    Дороги не отремонтированы, пути разобрали, ям накопали. Работа мэрии во всей красе.

    Оскар
    28 авг 2019 в 18:55

    И долго такое будет продолжаться или пока нового мэра не выберем? Скорее бы выборы!

    Фибула
    28 авг 2019 в 18:53

    Что толку от этого ремонта? Всё равно потом переделывать будут.