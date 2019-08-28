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Криминал

Из банкомата в центре Новосибирска украли 400 тысяч рублей

Подозреваемый объявлен в розыск — он забрал деньги из банкомата и ушёл

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Деньги в купюроприёмнике забыл один из клиентов

Фото: 54.мвд.рф

Полиция Новосибирска объявила в розыск подозреваемого в краже 400 тысяч рублей из банкомата — деньги в купюроприёмнике забыл один из клиентов.

Как сообщается на сайте МВД России по Новосибирской области, неизвестный мужчина зашёл в банк на улице Орджоникидзе в Центральном районе и забрал из банкомата 400 тысяч рублей, которые забыл один из клиентов банка. 

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 Уголовного кодекса РФ "Кража". Сотрудники полиции напоминают о том, что, согласно ст. 227 Гражданского кодекса РФ, человек, нашедший оставленные кем-то сотовый телефон, документы и денежные средства, обязан вернуть их законному владельцу, а если владелец неизвестен — сообщить о находке в полицию или орган местного самоуправления», — отмечается на сайте полиции.

В ведомстве попросили всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, сообщить в отдел полиции по телефонам: 221–77–16, 8–923–126–04–31.

Совсем недавно завершился суд над новосибирцем, который во время поездки в такси украл телефон, забытый на сиденье другим пассажиром, а после снял 2000 рублей с банковского счёта владельца смартфона с помощью SMS. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно.

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    КОММЕНТАРИИ (24)

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    28 авг 2019 в 18:15

    насколько я помню лимит выдачи (физический) это 50 банкнот.
    50*5000 = 250000
    никак там 400k не могло оказаться. они бы туда не поместились

    28 авг 2019 в 18:14

    Гм, обычно лимит разовой выдачи в банкоматах меньше 400 т.р. Или клиент получил деньги несколькими выдачами, но ни одну не взял?

    Фото пользователя
    28 авг 2019 в 18:25

    Попытка хорошая конечно но посадят, практика показывает безнаказанно воровать нада миллионы.