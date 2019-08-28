Из банкомата в центре Новосибирска украли 400 тысяч рублей

Полиция Новосибирска объявила в розыск подозреваемого в краже 400 тысяч рублей из банкомата — деньги в купюроприёмнике забыл один из клиентов.

Как сообщается на сайте МВД России по Новосибирской области, неизвестный мужчина зашёл в банк на улице Орджоникидзе в Центральном районе и забрал из банкомата 400 тысяч рублей, которые забыл один из клиентов банка.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 Уголовного кодекса РФ "Кража". Сотрудники полиции напоминают о том, что, согласно ст. 227 Гражданского кодекса РФ, человек, нашедший оставленные кем-то сотовый телефон, документы и денежные средства, обязан вернуть их законному владельцу, а если владелец неизвестен — сообщить о находке в полицию или орган местного самоуправления», — отмечается на сайте полиции.