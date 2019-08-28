Из банкомата в центре Новосибирска украли 400 тысяч рублей

Деньги в купюроприёмнике забыл один из клиентов
Фото: 54.мвд.рф
Полиция Новосибирска объявила в розыск подозреваемого в краже 400 тысяч рублей из банкомата — деньги в купюроприёмнике забыл один из клиентов.
Как сообщается на сайте МВД России по Новосибирской области, неизвестный мужчина зашёл в банк на улице Орджоникидзе в Центральном районе и забрал из банкомата 400 тысяч рублей, которые забыл один из клиентов банка.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 Уголовного кодекса РФ "Кража". Сотрудники полиции напоминают о том, что, согласно ст. 227 Гражданского кодекса РФ, человек, нашедший оставленные кем-то сотовый телефон, документы и денежные средства, обязан вернуть их законному владельцу, а если владелец неизвестен — сообщить о находке в полицию или орган местного самоуправления», — отмечается на сайте полиции.
В ведомстве попросили всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, сообщить в отдел полиции по телефонам: 221–77–16, 8–923–126–04–31.
Совсем недавно завершился суд над новосибирцем, который во время поездки в такси украл телефон, забытый на сиденье другим пассажиром, а после снял 2000 рублей с банковского счёта владельца смартфона с помощью SMS. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно.