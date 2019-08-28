Правительство и мэрия помогут пострадавшим и семьям погибших под завалами на Ударной

Власти пообещали помочь семьям пострадавших и погибших рабочих
Фото: Александр Ощепков / НГС
В мэрии Новосибирска и областном правительстве намерены помочь пострадавшим и семьям погибших рабочих, которые оказались под завалом на улице Ударной, 1/1А.
Как сообщил корреспонденту НГС руководитель департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов, семьям будет оказана необходимая помощь.
«Безусловно, проработка вариантов будет. Поймём, как им помочь, потому что здесь много законодательных ограничений. Безусловно, варианты оказания и медицинской помощи и сопровождения людей будут рассмотрены. От нас ответственным за ликвидацию последствий назначен замгубернатора Сергей Сёмка, он выехал на место. Первая задача — это оказать помощь людям, а уже потом установить причины», — объяснил Нешумов.
Как сообщили в пресс-службе правительства на запрос корреспондента НГС, пострадавшим положена страховая выплата.
«Размер и порядок выплаты пособия и компенсаций за травматизм регламентируются статьёй 184 ТК РФ и находятся в ведении Фонда социального страхования. Согласно трудовому законодательству, пострадавшему полагается единовременная страховая выплата. Она выплачивается один раз — по факту получения травмы. Помимо этого, за счёт работодателя пострадавшему сотруднику могут быть выплачены дополнительные средства, направляемые на лечение и реабилитацию, если они указаны в коллективном договоре или трудовом соглашении», — говорится в ответе.
Также о поддержке пострадавших и семей погибших сообщил пресс-секретарь мэра Анатолия Локтя Глеб Черепанов.
«Муниципалитет, безусловно, выполнит все свои обязательства», — сказал он.
НГС ведёт онлайн-репортаж с места происшествия, в котором сообщает всю появившуюся информацию. На данный момент известно о двух погибших, спасатели пытаются отыскать ещё одного пропавшего рабочего. Собрали для вас в одном коротком материале всю самую важную информацию, которую нужно знать про ЧП на Ударной.