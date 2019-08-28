Правительство и мэрия помогут пострадавшим и семьям погибших под завалами на Ударной

«Безусловно, проработка вариантов будет. Поймём, как им помочь, потому что здесь много законодательных ограничений. Безусловно, варианты оказания и медицинской помощи и сопровождения людей будут рассмотрены. От нас ответственным за ликвидацию последствий назначен замгубернатора Сергей Сёмка, он выехал на место. Первая задача — это оказать помощь людям, а уже потом установить причины», — объяснил Нешумов.

В мэрии Новосибирска и областном правительстве намерены помочь пострадавшим и семьям погибших рабочих, которые оказались под завалом на улице Ударной, 1/1А.

Как сообщили в пресс-службе правительства на запрос корреспондента НГС, пострадавшим положена страховая выплата.

«Размер и порядок выплаты пособия и компенсаций за травматизм регламентируются статьёй 184 ТК РФ и находятся в ведении Фонда социального страхования. Согласно трудовому законодательству, пострадавшему полагается единовременная страховая выплата. Она выплачивается один раз — по факту получения травмы. Помимо этого, за счёт работодателя пострадавшему сотруднику могут быть выплачены дополнительные средства, направляемые на лечение и реабилитацию, если они указаны в коллективном договоре или трудовом соглашении», — говорится в ответе.

Также о поддержке пострадавших и семей погибших сообщил пресс-секретарь мэра Анатолия Локтя Глеб Черепанов.

«Муниципалитет, безусловно, выполнит все свои обязательства», — сказал он.

НГС ведёт онлайн-репортаж с места происшествия, в котором сообщает всю появившуюся информацию. На данный момент известно о двух погибших, спасатели пытаются отыскать ещё одного пропавшего рабочего. Собрали для вас в одном коротком материале всю самую важную информацию, которую нужно знать про ЧП на Ударной.