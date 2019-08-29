На месте популярного бара на Красном проспекте откроется ресторан «в лондонском стиле»

Создатели сети People's решили избавиться ещё от одного новосибирского бара этой концепции. Как стало известно НГС, заведение на Красном проспекте, 22 работает последнюю неделю, а в октябре его должен заменить новый бар «в стиле Лондона».



People's на втором этаже исторического здания на Красном проспекте, 22 открылся в 2012 году, в сентябре ему должно было исполниться 7 лет. Как сообщила бренд-директор сети Ирина Измайлова, в освободившемся помещении откроется новый гастрономический проект.

«В основе меню будут ремиксы популярных в мире блюд, то есть привычные и понятные блюда. Создатели вдохновились гастрономическими Лондоном, где на одной кухне встречаются повара из Италии, России, Китая. Дизайнеры также вдохновлялись кварталами гастрономической столицы мира, — говорит представитель People's. — Поэтому в интерьере будет много зелени, а также большой и не совсем обычный бар».

