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Еда

На месте популярного бара на Красном проспекте откроется ресторан «в лондонском стиле»

Это уже второй People's, которым владельцы жертвуют ради новых проектов

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Бар на Красном проспекте, 22 проработал почти семь лет

Фото: Стас Соколов / НГС

Создатели сети People's решили избавиться ещё от одного новосибирского бара этой концепции. Как стало известно НГС, заведение на Красном проспекте, 22 работает последнюю неделю, а в октябре его должен заменить новый бар «в стиле Лондона».

People's на втором этаже исторического здания на Красном проспекте, 22 открылся в 2012 году, в сентябре ему должно было исполниться 7 лет. Как сообщила бренд-директор сети Ирина Измайлова, в освободившемся помещении откроется новый гастрономический проект.

«В основе меню будут ремиксы популярных в мире блюд, то есть привычные и понятные блюда. Создатели вдохновились гастрономическими Лондоном, где на одной кухне встречаются повара из Италии, России, Китая. Дизайнеры также вдохновлялись кварталами гастрономической столицы мира, — говорит представитель People's. — Поэтому в интерьере будет много зелени, а также большой и не совсем обычный бар». 

Новое заведение должно начать работу во второй половине октября. 

Это уже не первый People's, которым создатели бара решили пожертвовать ради нового проекта. Так, летом в Академгородке на месте закрытого заведения этой сети начал работать грузинский ресторан «Хлеб и Нино».

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Первый бар People's был открыт ещё в начале 2000-х в подвале на Красном проспекте, 17, и его версия активно использовала в оформлении элементы, так или иначе связанные с Великобританией и Лондоном в частности. Впоследствии «Пиплз» превратился в сетевой проект и сейчас состоит из 9 баров в 5 городах (кроме Новосибирска заведения есть в Красноярске, Кемерово, Самаре и Сургуте). После закрытия заведения на Красном проспекте, 22 в Новосибирске останется только два People's — на Вокзальной магистрали и на площади Калинина. Ещё один бар сети на площади Маркса был закрыт в прошлом году, сейчас на его месте работает пивоварня и ресторан «Три лося».

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    29 авг 2019 в 08:40

    Очередная рыгаловка...

    29 авг 2019 в 08:52

    Новых проектов была пара: Ленин скепсис и ленин безкепсис

    Гость
    29 авг 2019 в 08:44

    Скорейшего закрытия!