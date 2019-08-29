На месте популярного бара на Красном проспекте откроется ресторан «в лондонском стиле»

Бар на Красном проспекте, 22 проработал почти семь лет
Фото: Стас Соколов / НГС
Создатели сети People's решили избавиться ещё от одного новосибирского бара этой концепции. Как стало известно НГС, заведение на Красном проспекте, 22 работает последнюю неделю, а в октябре его должен заменить новый бар «в стиле Лондона».
People's на втором этаже исторического здания на Красном проспекте, 22 открылся в 2012 году, в сентябре ему должно было исполниться 7 лет. Как сообщила бренд-директор сети Ирина Измайлова, в освободившемся помещении откроется новый гастрономический проект.
«В основе меню будут ремиксы популярных в мире блюд, то есть привычные и понятные блюда. Создатели вдохновились гастрономическими Лондоном, где на одной кухне встречаются повара из Италии, России, Китая. Дизайнеры также вдохновлялись кварталами гастрономической столицы мира, — говорит представитель People's. — Поэтому в интерьере будет много зелени, а также большой и не совсем обычный бар».
Новое заведение должно начать работу во второй половине октября.
Это уже не первый People's, которым создатели бара решили пожертвовать ради нового проекта. Так, летом в Академгородке на месте закрытого заведения этой сети начал работать грузинский ресторан «Хлеб и Нино».
Первый бар People's был открыт ещё в начале 2000-х в подвале на Красном проспекте, 17, и его версия активно использовала в оформлении элементы, так или иначе связанные с Великобританией и Лондоном в частности. Впоследствии «Пиплз» превратился в сетевой проект и сейчас состоит из 9 баров в 5 городах (кроме Новосибирска заведения есть в Красноярске, Кемерово, Самаре и Сургуте). После закрытия заведения на Красном проспекте, 22 в Новосибирске останется только два People's — на Вокзальной магистрали и на площади Калинина. Ещё один бар сети на площади Маркса был закрыт в прошлом году, сейчас на его месте работает пивоварня и ресторан «Три лося».