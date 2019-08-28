РПЦ отправила священника на место обрушения на Ударной

На место обрушения стены на улице Ударной, 1/1А прибыл священнослужитель Новосибирской митрополии.

«На месте происшествия присутствует наш священнослужитель — это протоиерей Иаков Конкин, благочинный третьего градского округа. Будет также работать священнослужитель и руководитель социального отдела <…> Будет оказана молитвенная и духовная поддержка родственникам и пострадавшим», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской митрополии.

В митрополии добавили, что позже будет принято решение о материальной или гуманитарной помощи по мере необходимости.