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Обрушение стены на улице Ударной

РПЦ отправила священника на место обрушения на Ударной

Церковь заявила, что окажет пострадавшим молитвенную помощь

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На Ударную приехал протоиерей Иаков Конкин

Фото: Александр Ощепков / НГС

На место обрушения стены на улице Ударной, 1/1А прибыл священнослужитель Новосибирской митрополии.

«На месте происшествия присутствует наш священнослужитель — это протоиерей Иаков Конкин, благочинный третьего градского округа. Будет также работать священнослужитель и руководитель социального отдела <…> Будет оказана молитвенная и духовная поддержка родственникам и пострадавшим», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской митрополии.

В митрополии добавили, что позже будет принято решение о материальной или гуманитарной помощи по мере необходимости. 

В связи с происшествием на Ударной соболезнования выразил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. 

На данный момент известно, что при обрушении стены погибли двое рабочих, один находится в больнице, ещё одного до сих пор ищут под завалами.

НГС следит за происходящим в Ленинском районе в режиме онлайн

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    КОММЕНТАРИИ (23)

    28 авг 2019 в 16:24

    А где другие представители религий?

    Нуу
    28 авг 2019 в 16:26

    Главное, потом ещё не забыть отчитаться перед жителями о количестве оказанной молитвенной и духовной поддержки. Тогда пиар точно удастся.

    28 авг 2019 в 16:25

    А где Раввин, Мула, Буддистский монах и католики..?