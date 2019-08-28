«Видимо, довели»: солдат военной части, в которой погиб срочник, пожаловался на избиения

В среду, 28 августа, стало известно, что в ракетной дивизии под Новосибирском погиб солдат-срочник — об этом сообщила читательница НГС. По ее словам, в воинской части № 34148, дислоцирующейся в Пашино, солдат держат в нечеловеческих условиях и давят морально, что и привело к трагедии. Источник, близко знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что 26 августа в части погиб 18-летний Станислав Кадовкин из города Ефремова в Тульской области. Мы нашли его аккаунт в соцсети «ВКонтакте». Из записей на странице становится понятно, что парень ушёл служить 3 декабря. Сегодня в аккаунте появилось сообщение, подписанное братом погибшего:

«Здравствуй, посетитель этой страницы. Я являюсь братом Стаса. К сожалению, его больше нет с нами. Умер при выполнении должностных обязанностей 26 августа в 12:00. Помним, любим», — написано на странице Станислава.

Мы попытались связаться с замполитом воинской части № 34148 , но он категорически отказался от комментариев, заявив, что интервью не даёт. Согласно сайту Минобороны, личный состав 39-й гвардейской дивизии несёт боевое дежурство на ракетных комплексах «Тополь».

Корреспондент НГС пообщался с людьми, которые служили в этой части, и с родственниками тех, кто там служит сегодня. Все они просят о полной анонимности, чтобы избежать последствий для себя и родных. «Насчёт дедовщины, ещё чего-то… В 2015 году такого не было. Один устав, служили, маршировали. Взаимоотношения с офицерами на уровне: "Есть!" и "Так точно!". Служба у меня и пацанов была нормальной. Драться — не дрались, да и психолог всё это отслеживал. Там тестируют, к какой группе ты подходишь. При мне не было таких случаев, чтобы кто-то наезжал или дрался. Служили, дружили. Если кто-то обижает ребят из нашего подразделения — в обиду не давали. Бывало, что толкнут где-то, но это детский сад. Службой доволен, не жалею, что служил», — рассказал корреспонденту НГС парень, демобилизовавшийся в 2016 году.