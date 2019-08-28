«Видимо, довели»: солдат военной части, в которой погиб срочник, пожаловался на избиения

Военные следователи проводят проверку по факту гибели солдата-срочника из Тульской области
Фото: Оксана Козырева / НГС
В среду, 28 августа, стало известно, что в ракетной дивизии под Новосибирском погиб солдат-срочник — об этом сообщила читательница НГС.
По ее словам, в воинской части
Источник, близко знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что 26 августа в части погиб 18-летний Станислав Кадовкин из города Ефремова в Тульской области. Мы нашли его аккаунт в соцсети «ВКонтакте». Из записей на странице становится понятно, что парень ушёл служить 3 декабря. Сегодня в аккаунте появилось сообщение, подписанное братом погибшего:
«Здравствуй, посетитель этой страницы. Я являюсь братом Стаса. К сожалению, его больше нет с нами. Умер при выполнении должностных обязанностей 26 августа в 12:00. Помним, любим», — написано на странице Станислава.
Мы попытались связаться с замполитом воинской части
Корреспондент НГС пообщался с людьми, которые служили в этой части, и с родственниками тех, кто там служит сегодня. Все они просят о полной анонимности, чтобы избежать последствий для себя и родных.
«Насчёт дедовщины, ещё чего-то… В 2015 году такого не было. Один устав, служили, маршировали. Взаимоотношения с офицерами на уровне: "Есть!" и "Так точно!". Служба у меня и пацанов была нормальной. Драться — не дрались, да и психолог всё это отслеживал. Там тестируют, к какой группе ты подходишь. При мне не было таких случаев, чтобы кто-то наезжал или дрался. Служили, дружили. Если кто-то обижает ребят из нашего подразделения — в обиду не давали. Бывало, что толкнут где-то, но это детский сад. Службой доволен, не жалею, что служил», — рассказал корреспонденту НГС парень, демобилизовавшийся в 2016 году.
Однако с тех пор, судя по всему, что-то изменилось. Девушка одного из срочников, который сейчас служит в Пашино, рассказала НГС о систематических избиениях и просроченной еде.
«Мой молодой человек там сейчас служит, его из Москвы призвали. Конечно, рассказывал про то, что по лицу получают. За всё подряд. Командиры пьяные приходят. Могут тоже ударить. Славу богу, в беседах он не проявлял суицидальных наклонностей. Но своего сослуживца с петли снимал. Я в подробности особо не вдавалась, но как он рассказывал, сослуживец просто устал и не хотел ничего больше. Видимо, довели. Это было недавно, около недели назад. Я пару раз слышала, как с ними общаются — мат на мате, будто с собаками. И кормят ужасно: недоваренная еда, мясо 1970 года (в консервах. — Прим. ред.). Мы далеко и не видимся, да и созваниваться не особо получается», — рассказала корреспонденту НГС девушка солдата-срочника.
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