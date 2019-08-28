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Обрушение стены на улице Ударной

Под обломками стены на Ударной нашли второго погибшего

Число жертв увеличилось до двух

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Из-под завалов достали ещё одно тело

Фото: Александр Ощепков / НГС

На месте обрушения стены на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска нашли ещё одного погибшего.

Таким образом, число жертв ЧП увеличилось до двух человек, передаёт корреспондент НГС с места происшествия.

«Обнаружено два погибших работника, один пострадавший находится в больнице. И располагаем мы сведениями, что был ещё один рабочий, поиски которого продолжаются», – сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Новосибирской области Дмитрий Ярцев.

НГС следит за происходящим в Ленинском районе в режиме онлайн

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Худой
    28 авг 2019 в 15:50

    ВОСЬМАЯ ! статья на эту тему.
    Будто Путин помер.

    Антон
    28 авг 2019 в 15:42

    При СИБЭКО такого не припомню.

    28 авг 2019 в 15:56

    При испытаниях сетей с фонтанами чудом никто не погибает. Но, тут не пронесло...