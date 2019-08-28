Под обломками стены на Ударной нашли второго погибшего

На месте обрушения стены на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска нашли ещё одного погибшего.



Таким образом, число жертв ЧП увеличилось до двух человек, передаёт корреспондент НГС с места происшествия.



«Обнаружено два погибших работника, один пострадавший находится в больнице. И располагаем мы сведениями, что был ещё один рабочий, поиски которого продолжаются», – сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Новосибирской области Дмитрий Ярцев.

