«Пальцы в кровь»: спасатель рассказал о сложных поисках на Ударной

Днём 28 августа на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска обрушилась стена строящейся водонасосной станции — по предварительной информации, под завалами оказались 12 человек. Один из них погиб.



Бывший спасатель, попросивший об анонимности, рассказал корреспонденту НГС о главных трудностях, с которыми сталкивают при разборе таких завалов, как на Ударной.



«Сложность в том, что это кирпичная кладка. Соответственно, это не плита, которую можно поднять краном. Здесь нужно вручную каждый кирпичик и осколок вынести, очистить площадь. Их нельзя убрать лопатой, только вручную. Я на подобных завалах работал: стирал насквозь несколько пар перчаток и пальцы в кровь», — рассказал спасатель.



Стена на стройке обрушилась сегодня днём. Под завалами оказались 12 человек. НГС ведёт онлайн-трансляцию с места происшествия и сообщает всю информацию о ЧП.



«Выполнялись работы по усилению конструкции фундамента. <…> Сейчас работает два автокрана», — рассказал во время пресс-подхода начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.



На место также приехали кинологи, которые помогают в поисках людей под завалами.

