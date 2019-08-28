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Обрушение стены на улице Ударной
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«Пальцы в кровь»: спасатель рассказал о сложных поисках на Ударной

После обрушения стены под завалами остались люди

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На месте происшествия работают кинологи с собаками и десятки спасателей

Фото: Александр Ощепков / НГС

Днём 28 августа на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска обрушилась стена строящейся водонасосной станции — по предварительной информации, под завалами оказались 12 человек. Один из них погиб.

Бывший спасатель, попросивший об анонимности, рассказал корреспонденту НГС о главных трудностях, с которыми сталкивают при разборе таких завалов, как на Ударной. 

«Сложность в том, что это кирпичная кладка. Соответственно, это не плита, которую можно поднять краном. Здесь нужно вручную каждый кирпичик и осколок вынести, очистить площадь. Их нельзя убрать лопатой, только вручную. Я на подобных завалах работал: стирал насквозь несколько пар перчаток и пальцы в кровь», — рассказал спасатель.

Стена на стройке обрушилась сегодня днём. Под завалами оказались 12 человек. НГС ведёт онлайн-трансляцию с места происшествия и сообщает всю информацию о ЧП.

«Выполнялись работы по усилению конструкции фундамента. <…> Сейчас работает два автокрана», — рассказал во время пресс-подхода начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

На место также приехали кинологи, которые помогают в поисках людей под завалами.

Как сообщил корреспонденту НГС генеральный директор подрядной компании «Контакт-108» Евгений Шуляк, рабочие этой организации в результате обрушения стены не пострадали, а сам он не знает причин обрушения.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    28 авг 2019 в 15:35

    Вывод пока один: опять прораб на перчатках сэкономил.

    28 авг 2019 в 15:34

    Не удивительно! Кусок улицы разрыли,умышленно снесли детскую площадку, перегородили все своими убогими заборчиками! Там каждый день что-то сверлят, барабанят. Развели свинарник, и как туда вообще проехали машины экстренных служб.