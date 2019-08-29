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Культура

В глазах восторг: фотограф запечатлел детские эмоции в кукольном театре

На каждом спектакле он делает до 2 тысяч кадров

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На фестивале кукол «Был у меня дракон»

Фото: Виктор Дмитриев

В Новосибирском областном театре кукол подготовили выставку новосибирского фотографа Виктора Дмитриева, который запечатлел детские эмоции юных зрителей во время спектаклей. 

Реакция ребёнка на происходящее на сцене в спектакле «Маша и Медведь»

Реакция ребёнка на происходящее на сцене в спектакле «Маша и Медведь»

Выставка открывается 29 августа в фойе кукольного театра. На ней собрано около 30 фотографий Виктора Дмитриева. 

«Театры я снимаю 15 лет, но в театре кукол стал плотно работать только в последний год. За сезон у меня получилось около 100 тысяч фото, это примерно по 1,5–2 тысячи фото на каждом спектакле, — рассказал корреспонденту НГС фотограф Виктор Дмитриев. — Из них для выставки выбрали около 30 фотографий». 

На фестивале кукол «Был у меня дракон»

На фестивале кукол «Был у меня дракон»

Кроме съёмок самого спектакля Виктор Дмитриев фотографирует зрителей. «Особенность детского восприятия спектаклей — без предубеждения и наслоений взрослого опыта. Это и хорошо, и плохо, а иногда ужасно. Ребёнок искренне скучает, когда ему скучно, и наоборот, — поделился фотограф впечатлениями от детских эмоций во время спектаклей. — На спектаклях бывают забавные случаи, хотя я редко смотрю в зал, где мало что видно. 

Зрительница спектакля «Карлик Нос»

Зрительница спектакля «Карлик Нос»

На спектакле "Бабушка на яблоне", когда бабушка с внуком полетели на волшебном корабле, зрителям стало так интересно, что они встали с пуфиков и облепили сцену вплотную. Кстати, это не испугало актёров — спектакль прерывать не стали, а администраторы не стали рассаживать детей по местам». 

Дети смотрят спектакль «Бабушка на яблоне»

Дети смотрят спектакль «Бабушка на яблоне»

Он рассказал, что иногда дети разговаривают с куклами, не замечая никого вокруг. И это нормально, считает фотограф, — это значит, что они полностью включаются в процесс, который идёт на сцене, особенно если сюжет спектакля провоцирует реакцию.

На спектакле «Чукоккала»

На спектакле «Чукоккала»

В феврале новосибирский фотограф Александр Иванец сделал серию снимков с балеринами — девушки на фото танцуют в дыму, через который пробиваются лучи света.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    29 авг 2019 в 08:01

    Да уж... Представляю, как художник рисует за год 100 тысяч картин, чтобы из этого выбрать штук 20, на которые можно смотреть. Талант фотографа состоит в том, чтобы поймать редкие моменты и их запечатлеть, а не работать в режиме кинокамеры. Интересно, как бы он работал, если бы снимал на пленку )))

    Эге
    29 авг 2019 в 08:47

    Да ты просто не видел груды эскизов у художников. На картину годы могут потребоваться.