В глазах восторг: фотограф запечатлел детские эмоции в кукольном театре

В Новосибирском областном театре кукол подготовили выставку новосибирского фотографа Виктора Дмитриева, который запечатлел детские эмоции юных зрителей во время спектаклей.

Реакция ребёнка на происходящее на сцене в спектакле «Маша и Медведь» Фото: Виктор Дмитриев

Выставка открывается 29 августа в фойе кукольного театра. На ней собрано около 30 фотографий Виктора Дмитриева. «Театры я снимаю 15 лет, но в театре кукол стал плотно работать только в последний год. За сезон у меня получилось около 100 тысяч фото, это примерно по 1,5–2 тысячи фото на каждом спектакле, — рассказал корреспонденту НГС фотограф Виктор Дмитриев. — Из них для выставки выбрали около 30 фотографий».

На фестивале кукол «Был у меня дракон» Фото: Виктор Дмитриев

Кроме съёмок самого спектакля Виктор Дмитриев фотографирует зрителей. «Особенность детского восприятия спектаклей — без предубеждения и наслоений взрослого опыта. Это и хорошо, и плохо, а иногда ужасно. Ребёнок искренне скучает, когда ему скучно, и наоборот, — поделился фотограф впечатлениями от детских эмоций во время спектаклей. — На спектаклях бывают забавные случаи, хотя я редко смотрю в зал, где мало что видно.

Зрительница спектакля «Карлик Нос» Фото: Виктор Дмитриев

На спектакле "Бабушка на яблоне", когда бабушка с внуком полетели на волшебном корабле, зрителям стало так интересно, что они встали с пуфиков и облепили сцену вплотную. Кстати, это не испугало актёров — спектакль прерывать не стали, а администраторы не стали рассаживать детей по местам».

Дети смотрят спектакль «Бабушка на яблоне» Фото: Виктор Дмитриев

Он рассказал, что иногда дети разговаривают с куклами, не замечая никого вокруг. И это нормально, считает фотограф, — это значит, что они полностью включаются в процесс, который идёт на сцене, особенно если сюжет спектакля провоцирует реакцию.

На спектакле «Чукоккала» Фото: Виктор Дмитриев