В глазах восторг: фотограф запечатлел детские эмоции в кукольном театре

На фестивале кукол «Был у меня дракон»
Фото: Виктор Дмитриев
В Новосибирском областном театре кукол подготовили выставку новосибирского фотографа Виктора Дмитриева, который запечатлел детские эмоции юных зрителей во время спектаклей.
Выставка открывается 29 августа в фойе кукольного театра. На ней собрано около 30 фотографий Виктора Дмитриева.
«Театры я снимаю 15 лет, но в театре кукол стал плотно работать только в последний год. За сезон у меня получилось около 100 тысяч фото, это примерно по 1,5–2 тысячи фото на каждом спектакле, — рассказал корреспонденту НГС фотограф Виктор Дмитриев. — Из них для выставки выбрали около 30 фотографий».
Кроме съёмок самого спектакля Виктор Дмитриев фотографирует зрителей. «Особенность детского восприятия спектаклей — без предубеждения и наслоений взрослого опыта. Это и хорошо, и плохо, а иногда ужасно. Ребёнок искренне скучает, когда ему скучно, и наоборот, — поделился фотограф впечатлениями от детских эмоций во время спектаклей. — На спектаклях бывают забавные случаи, хотя я редко смотрю в зал, где мало что видно.
На спектакле "Бабушка на яблоне", когда бабушка с внуком полетели на волшебном корабле, зрителям стало так интересно, что они встали с пуфиков и облепили сцену вплотную. Кстати, это не испугало актёров — спектакль прерывать не стали, а администраторы не стали рассаживать детей по местам».
Он рассказал, что иногда дети разговаривают с куклами, не замечая никого вокруг. И это нормально, считает фотограф, — это значит, что они полностью включаются в процесс, который идёт на сцене, особенно если сюжет спектакля провоцирует реакцию.
В феврале новосибирский фотограф Александр Иванец сделал серию снимков с балеринами — девушки на фото танцуют в дыму, через который пробиваются лучи света.