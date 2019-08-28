«Господь к нам милостив»: подрядчик прокомментировал обрушение стены на улице Ударной

Гендиректор компании-подрядчика, которая работает на строительстве насосной станции на улице Ударной, 1/1А, заявил, что его сотрудники при обрушении стены не пострадали.

Стена на стройке обрушилась сегодня днём. Под завалами оказались 12 человек. НГС ведёт онлайн-трансляцию с места происшествия и сообщает всю информацию о ЧП.



Как сообщил корреспонденту НГС генеральный директор «Контакт-108» Евгений Шуляк, рабочие компании в результате обрушения стены не пострадали, а сам он не в курсе из-за чего обрушилась стена.

