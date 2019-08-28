«Господь к нам милостив»: подрядчик прокомментировал обрушение стены на улице Ударной

По последним данным, на Ударной погиб один человек
Фото: Александр Ощепков / НГС
Гендиректор компании-подрядчика, которая работает на строительстве насосной станции на улице Ударной, 1/1А, заявил, что его сотрудники при обрушении стены не пострадали.
Стена на стройке обрушилась сегодня днём. Под завалами оказались 12 человек. НГС ведёт онлайн-трансляцию с места происшествия и сообщает всю информацию о ЧП.
Как сообщил корреспонденту НГС генеральный директор «Контакт-108» Евгений Шуляк, рабочие компании в результате обрушения стены не пострадали, а сам он не в курсе из-за чего обрушилась стена.
Господь милостив к нам
Евгений Шуляк, генеральный директор «Контакт-108»
«Без понятия, что это за стена. Мы узкая специализация, у нас электромонтажные работы, а что и как мы даже не владеем. [НГС: Вы следите за развитием событий?] Не больше чем по своим людям. У меня там шесть человек, я и говорю, Господь милостив к нашему предприятию, нам всё обошлось. Мы даже в той зоне не работали, поэтому ничего, обошлось», — заявил Шуляк.
Компания «Контакт-108» выиграла конкурс на строительство насосной станции в июле 2019 года. Компания находится в городе Рубцовске Алтайского края. Компания стала единственной, подавшей предложение на закупку. По контракту работы на участке должны быть завершены до 31 декабря 2019 года.
Официальной информации о том, работники какой организации пострадали при обрушении на Ударной, пока нет.
После обрушения на место приехал исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Антон Янченко. После чего прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности на стройке.