Прокуратура проверит подрядчиков, которые работали на Ударной перед обрушением

Прокуратура Ленинского района начала проверку соблюдения требований безопасности на стройке в Ленинском районе Новосибирска, где сегодня днём обрушилась стена — по предварительным данным, под завалами оказалось 12 человек.

Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Новосибирской области. Как там отмечается, на место происшествия на улице Ударной, 1/1А приехал исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Антон Янченко.

«В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям заказчиков, подрядчиков, осуществляющим работы, и должностным лицам органов строительного надзора. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится на сайте прокуратуры.

