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Обрушение стены на улице Ударной

Прокуратура проверит подрядчиков, которые работали на Ударной перед обрушением

На место происшествия приехал глава прокуратуры Ленинского района

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Под завалами оказалось около 12 человек, достоверно известно о двух погибших

Фото: Александр Ощепков / НГС

Прокуратура Ленинского района начала проверку соблюдения требований безопасности на стройке в Ленинском районе Новосибирска, где сегодня днём обрушилась стена — по предварительным данным, под завалами оказалось 12 человек. 

Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Новосибирской области. Как там отмечается, на место происшествия на улице Ударной, 1/1А приехал исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Антон Янченко. 

«В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям заказчиков, подрядчиков, осуществляющим работы, и должностным лицам органов строительного надзора. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится на сайте прокуратуры.

Стена на стройке обрушилась сегодня днём, под её завалами оказалось около 12 человек. На данный момент достоверно известно о двух погибших. НГС ведёт онлайн-трансляцию с места происшествия и сообщает всю появившуюся информацию. 

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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    28 авг 2019 в 14:31

    Заодно бы проехал и проверил состояние дороги по улице Ударная, от 39 дома и выше, там в дождь танки проехать не могут.
    Приходила предвыборная листовка от Локтя, о проделанной работе - по ней там всю Ударную заасфальтировали и благоустроили оказывается.

    таксист
    28 авг 2019 в 14:33

    Здание аварийное. А кто дал разрешение копать около этого здания?

    и вот опять
    28 авг 2019 в 14:33

    Пока живы были - никому ничего не надо было.
    Как пострадали, так сразу забегали, засуетились, исчерпывающие меры, бла-бла...
    Погибшим это не надо.