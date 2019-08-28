Прокуратура проверит подрядчиков, которые работали на Ударной перед обрушением

Под завалами оказалось около 12 человек, достоверно известно о двух погибших
Фото: Александр Ощепков / НГС
Прокуратура Ленинского района начала проверку соблюдения требований безопасности на стройке в Ленинском районе Новосибирска, где сегодня днём обрушилась стена — по предварительным данным, под завалами оказалось 12 человек.
Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Новосибирской области. Как там отмечается, на место происшествия на улице Ударной, 1/1А приехал исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Антон Янченко.
«В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям заказчиков, подрядчиков, осуществляющим работы, и должностным лицам органов строительного надзора. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится на сайте прокуратуры.
Стена на стройке обрушилась сегодня днём, под её завалами оказалось около 12 человек. На данный момент достоверно известно о двух погибших. НГС ведёт онлайн-трансляцию с места происшествия и сообщает всю появившуюся информацию.