На улице Ударной рухнула стена на стройке: 2 человека погибли, 12 под завалами

Днём в среду, 28 августа, на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска обрушилась стена здания — под завалами могут находиться люди.



В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в хозяйственном корпусе административного здания шла реконструкция, во время которой обрушились стена и перекрытия. По предварительным данным, под завалами могут находиться 12 человек.

«Площадь обрушения составила 350 квадратных метров», — рассказали в МЧС.



Как сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области, уже известно, что во время обрушения погибли два человека.

