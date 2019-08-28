На улице Ударной рухнула стена на стройке: 2 человека погибли, 12 под завалами

Спасатели достают из-под завалов рабочих
Фото: Александр Ощепков / НГС
Днём в среду, 28 августа, на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска обрушилась стена здания — под завалами могут находиться люди.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в хозяйственном корпусе административного здания шла реконструкция, во время которой обрушились стена и перекрытия. По предварительным данным, под завалами могут находиться 12 человек.
«Площадь обрушения составила 350 квадратных метров», — рассказали в МЧС.
Как сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области, уже известно, что во время обрушения погибли два человека.
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