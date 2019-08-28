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Происшествия
Обрушение стены на улице Ударной

На улице Ударной рухнула стена на стройке: 2 человека погибли, 12 под завалами

Сотрудники МЧС и скорая пытаются спасти оказавшихся под обломками стен рабочих

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Спасатели достают из-под завалов рабочих

Фото: Александр Ощепков / НГС

Днём в среду, 28 августа, на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска обрушилась стена здания — под завалами могут находиться люди.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в хозяйственном корпусе административного здания шла реконструкция, во время которой обрушились стена и перекрытия. По предварительным данным, под завалами могут находиться 12 человек.

«Площадь обрушения составила 350 квадратных метров», — рассказали в МЧС.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области, уже известно, что во время обрушения погибли два человека.

Все подробности по этому ЧП мы публикуем в онлайн-трансляции, подключайтесь и следите за происходящим вместе с нами.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    надежда
    28 авг 2019 в 14:26

    тотальная война в действие и золотой миллиа----------

    Гость
    28 авг 2019 в 14:30

    Чудес не бывает,два часа прошло...жалко людей..

    Гость
    28 авг 2019 в 14:28

    А ещё - люди, умеющие писать по-русски!