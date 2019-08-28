СК: рабочих накрыла стена здания, рядом с которым они выкопали траншею

Точное число погибших и пострадавших пока неизвестно
Фото: Александр Ощепков / НГС
Новосибирские следователи рассказали подробности о обрушении стены на улице Ударной, из-за которого погибли рабочие.
«По данным следствия, 28 августа 2019 года, в обеденное время по улице Ударной города Новосибирска проводился плановый ремонт теплотрассы. В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания. Количество погибших и пострадавших уточняется», — сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают следователи.
Возбуждено уголовное дело по 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ».
Корреспонденты НГС ведут онлайн-трансляцию с места происшествия.