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Криминал
Обрушение стены на улице Ударной

СК: рабочих накрыла стена здания, рядом с которым они выкопали траншею

По данным следователей, бригада ремонтировала теплотрассу рядом с аварийным зданием

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Точное число погибших и пострадавших пока неизвестно

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирские следователи рассказали подробности о обрушении стены на улице Ударной, из-за которого погибли рабочие.

«По данным следствия, 28 августа 2019 года, в обеденное время по улице Ударной города Новосибирска проводился плановый ремонт теплотрассы. В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания. Количество погибших и пострадавших уточняется», — сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают следователи. 

Возбуждено уголовное дело по 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ».

Корреспонденты НГС ведут онлайн-трансляцию с места происшествия

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гена
    28 авг 2019 в 14:10

    то есть это уже не стройка, а ремонт теплотрассы рядом с аварийным зданием?
    отличные фейк-ньюс...

    28 авг 2019 в 14:13

    Сегодня с утра было много автокранов. Видимо что то хотели одновременно делать и видимо что то пошло не так... очень надеюсь что пострадает минимум людей