Автовокзал на «Стрижах» закрыли для пассажиров до конца осени

Здание автовокзала в «Стрижах» закрыто для пассажиров
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Здание мини-автовокзала в микрорайоне «Стрижи» откроется в конце ноября — месяц назад его закрыли, чтобы увеличить площадь и обновить фасады.
В июне мэрия выдала разрешение на реконструкцию здания компании ООО «Алекс Плюс». По информации ресурса «Контур Фокус», компания «Алекс Плюс» зарегистрирована на Автогенной, 126, где находится один из гипермаркетов сети «Гигант» торгового холдинга «Сибирский гигант». Учредитель холдинга Александр Манцуров тогда сообщил НГС, что после реконструкции в здании на Кубовой откроют магазин «Горожанка».
Генеральный подрядчик объекта — компания ООО «ТехноСибСоюз». «Площадь увеличится примерно на 360 квадратов. Возведение стен, фасада, кровли, — рассказал о плане работ директор компании Вячеслав Черкасов. — Пока по графику идём, думаю, так и будет».
Работы по реконструкции планируют завершить 20 ноября.
Мини-автовокзал на конечной остановке в микрорайоне «Стрижи» построили три года назад. Застройщик вложил в строительство 40 миллионов рублей. Здесь есть зал ожидания, кассы, места для отдыха водителей и столовая.