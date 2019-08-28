Автовокзал на «Стрижах» закрыли для пассажиров до конца осени

Здание мини-автовокзала в микрорайоне «Стрижи» откроется в конце ноября — месяц назад его закрыли, чтобы увеличить площадь и обновить фасады.

Разрешение на реконструкцию здания выдали в конце июня Фото: Густаво Зырянов / НГС

В июне мэрия выдала разрешение на реконструкцию здания компании ООО «Алекс Плюс». По информации ресурса «Контур Фокус», компания «Алекс Плюс» зарегистрирована на Автогенной, 126, где находится один из гипермаркетов сети «Гигант» торгового холдинга «Сибирский гигант». Учредитель холдинга Александр Манцуров тогда сообщил НГС, что после реконструкции в здании на Кубовой откроют магазин «Горожанка».

Реконструкция началась месяц назад Фото: Густаво Зырянов / НГС

Генеральный подрядчик объекта — компания ООО «ТехноСибСоюз». «Площадь увеличится примерно на 360 квадратов. Возведение стен, фасада, кровли, — рассказал о плане работ директор компании Вячеслав Черкасов. — Пока по графику идём, думаю, так и будет». Работы по реконструкции планируют завершить 20 ноября.

Сейчас в здании работает только комната отдыха водителей Фото: Густаво Зырянов / НГС