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Дороги и транспорт

Автовокзал на «Стрижах» закрыли для пассажиров до конца осени

Здание расширят и сделают просторнее

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Здание автовокзала в «Стрижах» закрыто для пассажиров   

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Здание мини-автовокзала в микрорайоне «Стрижи» откроется в конце ноября — месяц назад его закрыли, чтобы увеличить площадь и обновить фасады. 

Разрешение на реконструкцию здания выдали в конце июня

Разрешение на реконструкцию здания выдали в конце июня

В июне мэрия выдала разрешение на реконструкцию здания компании ООО «Алекс Плюс». По информации ресурса «Контур Фокус», компания «Алекс Плюс» зарегистрирована на Автогенной, 126, где находится один из гипермаркетов сети «Гигант» торгового холдинга «Сибирский гигант». Учредитель холдинга Александр Манцуров тогда сообщил НГС, что после реконструкции в здании на Кубовой откроют магазин «Горожанка». 

Реконструкция началась месяц назад&nbsp;

Реконструкция началась месяц назад 

Генеральный подрядчик объекта — компания ООО «ТехноСибСоюз». «Площадь увеличится примерно на 360 квадратов. Возведение стен, фасада, кровли, — рассказал о плане работ директор компании Вячеслав Черкасов. — Пока по графику идём, думаю, так и будет». 

Работы по реконструкции планируют завершить 20 ноября. 

Сейчас в здании работает только комната отдыха водителей&nbsp;&nbsp;

Сейчас в здании работает только комната отдыха водителей  

Мини-автовокзал на конечной остановке в микрорайоне «Стрижи» построили три года назад. Застройщик вложил в строительство 40 миллионов рублей. Здесь есть зал ожидания, кассы, места для отдыха водителей и столовая. 

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    28 авг 2019 в 16:59

    Предлагаю пойди еще дальше и его снести.

    28 авг 2019 в 16:54

    Не долго музыка играла!!

    горожанин
    28 авг 2019 в 16:41

    это все что нужно знать о строительстве в росеее..
    здание года не простояло, закрыли на реконструкцию, из-за промерзания.