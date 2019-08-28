На стройке в Ленинском районе обрушилась стена: под завалами 12 человек

Днём в среду, 28 августа, на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска обрушилась стена здания — под завалами могут находиться люди.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!