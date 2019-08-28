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На стройке в Ленинском районе обрушилась стена: под завалами 12 человек

На месте происшествия работают сотрудники МЧС

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По информации очевидцев, сейчас рабочие разбирают место завала

Днём в среду, 28 августа, на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска обрушилась стена здания — под завалами могут находиться люди.

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Ольга Хмелевская

В пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию.

«Вызов такой поступил. Ударная, 1/1А, там строящееся здание. Пожарно-спасательные подразделения прибыли. Сейчас проводятся аварийно-спасательные мероприятия», — рассказали корреспонденту НГС в областном управлении МЧС.

Ольга Хмелевская

«Вот так вот по чьей-то халатности в Новосибирске по улице Ударной обрушилась стена здания, возможно, погибли люди. Это просто шок, уйдёшь на работу, а вернёшься или нет — неизвестно. Произошло 15 минут назад. Парень мимо проезжал, отправил фото. Велись какие-то строительные работы, после которых рухнула стена», — написала в редакцию НГС читательница Анастасия, прикрепив к своему сообщению снимок с места.

Ольга Хмелевская

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что, по предварительным данным, под завалами могут находиться 12 человек.

«Проводятся аварийно-спасательные работы», – передали в ведомстве.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    28 авг 2019 в 13:07

    Так по чьей халатности-то?

    Фото пользователя
    28 авг 2019 в 13:06

    Найдут ли виновных ?