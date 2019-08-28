На стройке в Ленинском районе обрушилась стена: под завалами 12 человек

В пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию.
«Вызов такой поступил. Ударная, 1/1А, там строящееся здание. Пожарно-спасательные подразделения прибыли. Сейчас проводятся аварийно-спасательные мероприятия», — рассказали корреспонденту НГС в областном управлении МЧС.
«Вот так вот по чьей-то халатности в Новосибирске по улице Ударной обрушилась стена здания, возможно, погибли люди. Это просто шок, уйдёшь на работу, а вернёшься или нет — неизвестно. Произошло 15 минут назад. Парень мимо проезжал, отправил фото. Велись какие-то строительные работы, после которых рухнула стена», — написала в редакцию НГС читательница Анастасия, прикрепив к своему сообщению снимок с места.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что, по предварительным данным, под завалами могут находиться 12 человек.
«Проводятся аварийно-спасательные работы», – передали в ведомстве.