Темы

СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 66.26
eur 73.61

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Новые автобусы выйдут на два городских маршрута

Автобусов такой модели в Новосибирске ещё не было

Поделиться

2 322
19 Обсудить

Шесть новых автобусов ЛИАЗ пригнали в Новосибирск с завода-изготовителя

Фото: читатель НГС

Шесть новых автобусов марки ЛИАЗ пригнали в Новосибирск для работы на двух городских маршрутах — на этой неделе их планируют выпустить на линию. 

«Два автобуса будут ходить на 98-м маршруте (ул. Татьяны Снежиной — Ботанический ж/м), четыре поставят на 28-й маршрут (Пригородный простор — ул. Тюленина). Автобусы новые, в новом кузове, таких в городе нет, — рассказал корреспонденту НГС сотрудник транспортной компании "НовосибирскПрофСтрой-ПАТП-1". — Сейчас автобусы стоят на ремонтной базе, их готовят к выпуску». 

Новая техника относится к городским полунизкопольным автобусам большого класса

Новая техника относится к городским полунизкопольным автобусам большого класса

По словам источника, новые автобусы модели ЛИАЗ 5293 планируют выпустить на маршруты в конце этой недели. «Это полунизкопольный автобус. Передние двери и средние с низким полом, то есть туда смогут заезжать на колясках, пандус выдвигается. Салон хороший, двигатель комфортный, большие форточки», — рассказал про новый транспорт сотрудник компании. 

Автобусы ЛИАЗ эксплуатируются в качестве городского транспорта по всей стране&nbsp;

Автобусы ЛИАЗ эксплуатируются в качестве городского транспорта по всей стране 

Недавно на маршрут №13 вышел первый собянинский трамвай — так прозвали вагоны, подаренные Новосибирску мэрией Москвы. В июле власти сообщили, что к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года в Новосибирск доставят 200 новых автобусов, в первую очередь обновят автобусный парк Первомайского района. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

автобусыобщественный транспорт

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (19)

    28 авг 2019 в 13:45

    Во! Мэр молодец за 5 лет купил 6 автобусов перед следующими выборами!

    Фото пользователя
    28 авг 2019 в 13:29

    Закупать новые автобусы? В мэрии совсем совесть потеряли? Куда Москва будет девать свой б/у ОТ?

    Мее
    28 авг 2019 в 13:46

    "Салон хороший, двигатель комфортный" - жаль, что не наоборот :(