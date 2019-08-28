Новые автобусы выйдут на два городских маршрута

Шесть новых автобусов марки ЛИАЗ пригнали в Новосибирск для работы на двух городских маршрутах — на этой неделе их планируют выпустить на линию.

«Два автобуса будут ходить на 98-м маршруте (ул. Татьяны Снежиной — Ботанический ж/м), четыре поставят на 28-й маршрут (Пригородный простор — ул. Тюленина). Автобусы новые, в новом кузове, таких в городе нет, — рассказал корреспонденту НГС сотрудник транспортной компании "НовосибирскПрофСтрой-ПАТП-1". — Сейчас автобусы стоят на ремонтной базе, их готовят к выпуску».