Супермаркеты плодятся: сеть из Германии стала лидером по числу новых магазинов в Новосибирске

Количество супермаркетов продолжает расти, чего не скажешь об обороте розничной торговли в целом

В Новосибирске продолжает расти количество супермаркетов — за год их стало на 21% больше. Главными драйверами роста стали крупные сети из других городов, а новосибирские ритейлеры сдают позиции.

По данным 2ГИС, количество магазинов формата «супермаркет» в административных границах города Новосибирска в августе 2019 года достигло 722 объектов, хотя годом ранее их было 599.

Этот рост обеспечили, прежде всего, крупные сети. Только четверка лидеров («Мария Ра», «Ярче!», «Магнит» и «Пятерочка») успели за год вместе открыть больше 120 новых магазинов. Быстрее всего из этого списка росла «Мария Ра», которая увеличила количество объектов на 42%. Сильно прибавили «Магнит» и «Пятерочка» (рост примерно на 35%).



Больше всего в Новосибирске супермаркетов у барнаульской «Марии Ра» Фото: Стас Соколов / НГС

На этом фоне новосибирские ритейлеры выглядят не так впечатляюще. Из крупных компаний свои позиции удерживает только «Сибирский гигант» (самая многочисленная сеть холдинга — «Горожанка» с 25 магазинами). Владельцы группы «Холидей», по сути, переключились на развитие новой сети «Фермер-Центр.Рф» — это отдельный проект, в магазинах которого продаются преимущественно товары под собственной торговой маркой, а сами торговые точки нередко открыты разными предпринимателями. Прежний основной их бренд «Холди Дискаунтер» сейчас имеет 53 объекта — это на 2 меньше, чем год назад. В то же время число «Фермер-Центров» удалось довести до 17. Продолжает терять магазины группа «Новые торговые системы». Полностью исчезла с городской карты её сеть «Супермаркет Плюс», а от «Универсамов удачных покупок» осталось всего 2 магазина, хотя год назад их было 18.

Из сетей, не входящих в число лидеров, можно отметить уральскую «Монетку», которая начала активно расти, доведя число своих магазинов в административных границах города до 32 (годом ранее было 25).



«Пятёрочка» в этом году не только существенно увеличила количество торговых точек, но и открыла в Новосибирске магазин обновлённого формата Фото: Стас Соколов / НГС