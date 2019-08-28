Супермаркеты плодятся: сеть из Германии стала лидером по числу новых магазинов в Новосибирске

Количество супермаркетов продолжает расти, чего не скажешь об обороте розничной торговли в целом
Фото: Стас Соколов / НГС
В Новосибирске продолжает расти количество супермаркетов — за год их стало на 21% больше. Главными драйверами роста стали крупные сети из других городов, а новосибирские ритейлеры сдают позиции.
По данным 2ГИС, количество магазинов формата «супермаркет» в административных границах города Новосибирска в августе 2019 года достигло 722 объектов, хотя годом ранее их было 599.
Этот рост обеспечили, прежде всего, крупные сети. Только четверка лидеров («Мария Ра», «Ярче!», «Магнит» и «Пятерочка») успели за год вместе открыть больше 120 новых магазинов. Быстрее всего из этого списка росла «Мария Ра», которая увеличила количество объектов на 42%. Сильно прибавили «Магнит» и «Пятерочка» (рост примерно на 35%).
На этом фоне новосибирские ритейлеры выглядят не так впечатляюще. Из крупных компаний свои позиции удерживает только «Сибирский гигант» (самая многочисленная сеть холдинга — «Горожанка» с 25 магазинами). Владельцы группы «Холидей», по сути, переключились на развитие новой сети «Фермер-Центр.Рф» — это отдельный проект, в магазинах которого продаются преимущественно товары под собственной торговой маркой, а сами торговые точки нередко открыты разными предпринимателями. Прежний основной их бренд «Холди Дискаунтер» сейчас имеет 53 объекта — это на 2 меньше, чем год назад. В то же время число «Фермер-Центров» удалось довести до 17.
Продолжает терять магазины группа «Новые торговые системы». Полностью исчезла с городской карты её сеть «Супермаркет Плюс», а от «Универсамов удачных покупок» осталось всего 2 магазина, хотя год назад их было 18.
Из сетей, не входящих в число лидеров, можно отметить уральскую «Монетку», которая начала активно расти, доведя число своих магазинов в административных границах города до 32 (годом ранее было 25).
Ненамного, всего на 2,7%, выросло количество продуктовых магазинов (2ГИС учитывает их отдельно от супермаркетов. — Прим. ред.). Однако здесь на статистику существенно повлиял торговый гигант Metro Cash&Carry с проектом «Фасоль». Сейчас в Новосибирске работает уже 70 торговых точек под этим брендом, в то время как ещё полтора гора назад их было немногим больше десятка — рост стал многократным.
При этом «Фасоль» нельзя считать единой торговой сетью, поскольку её магазины принадлежат разным владельцам, которые просто получают часть товара из Metro Cash&Carry. Тем не менее именно она стала самым быстрорастущим брендом в продуктовом ретейле Новосибирска.
По данным Росстата, оборот розничной торговли продовольственными товарами в Новосибирской области за первое полугодие практически не вырос — показатель увеличился на 0,9% и достиг 139,4 миллиарда рублей.
На прошлой неделе 2ГИС по просьбе НГС подсчитал количество новосибирских заведений общественного питания, которые готовят блюда тех или иных национальных кухонь. Оказалось, что русская кулинария уступает иностранной.