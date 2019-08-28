В новосибирской ракетной дивизии с «Тополями» погиб солдат

«26 августа в ракетной дивизии в Пашино [погиб] солдат, родом из Тульской области, <...>. Получив оружие и боевые патроны, перед заступлением на боевое дежурство, зайдя в помещение гигиены, произвёл два выстрела. В данное время там (в части. — Прим. ред. ) присутствует московская проверка, которая регулярно приезжает на смотры. Как выясняется, из-за этой проверки ребят загнобили тяжело, применяя неуставные отношения со стороны некоторых командиров, что <...> один не выдержал», — сообщила читательница НГС.

В ракетной дивизии, которая располагается под Новосибирском, погиб солдат — инцидент произошёл 26 августа.

По её словам, в декабре солдат должен был демобилизоваться. В общении с сослуживцами он был адекватен и хорошо зарекомендовал себя во время службы.

«Об этом происшествии в дивизии <...> уже доложено в Москву, идёт разбирательство», — рассказала читательница НГС.

Информацию о происшествии подтвердили в 481-м отделе Главного военно-следственного управления по РВСН.

«Действительно, в новосибирской дивизии имело место такое происшествие, в Пашино. Нашим военно-следственным органом зарегистрировано сообщение о преступлении. Мы проводим доследственную проверку», — рассказал корреспонденту НГС руководитель 481-го военно-следственного отдела СК РФ полковник юстиции Леонид Дорфман.

По информации источника НГС, инцидент произошёл в 39-й гвардейской ракетной дивизии, в воинской части № 34148 . Источник добавил, что родные погибшего солдата уже знают о происшествии и сейчас решается вопрос об отправке тела в Тульскую область.

Согласно сайту Минобороны, личный состав дивизии несёт боевое дежурство на ракетных комплексах «Тополь».