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Происшествия

В новосибирской ракетной дивизии с «Тополями» погиб солдат

Срочник ждал дембеля в этом году

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Военные следователи проводят проверку по факту гибели солдата-срочника из Тульской области

Фото: Оксана Козырева / НГС

В ракетной дивизии, которая располагается под Новосибирском, погиб солдат — инцидент произошёл 26 августа.

О происшествии в редакцию НГС сообщила читательница, пожелавшая остаться анонимной.

«26 августа в ракетной дивизии в Пашино [погиб] солдат, родом из Тульской области, <...>. Получив оружие и боевые патроны, перед заступлением на боевое дежурство, зайдя в помещение гигиены, произвёл два выстрела. В данное время там (в части. — Прим. ред.) присутствует московская проверка, которая регулярно приезжает на смотры. Как выясняется, из-за этой проверки ребят загнобили тяжело, применяя неуставные отношения со стороны некоторых командиров, что <...> один не выдержал», — сообщила читательница НГС.

По её словам, в декабре солдат должен был демобилизоваться. В общении с сослуживцами он был адекватен и хорошо зарекомендовал себя во время службы.

«Об этом происшествии в дивизии <...> уже доложено в Москву, идёт разбирательство», — рассказала читательница НГС.

Информацию о происшествии подтвердили в 481-м отделе Главного военно-следственного управления по РВСН.

«Действительно, в новосибирской дивизии имело место такое происшествие, в Пашино. Нашим военно-следственным органом зарегистрировано сообщение о преступлении. Мы проводим доследственную проверку», — рассказал корреспонденту НГС руководитель 481-го военно-следственного отдела СК РФ полковник юстиции Леонид Дорфман.

По информации источника НГС, инцидент произошёл в 39-й гвардейской ракетной дивизии, в воинской части № 34148. Источник добавил, что родные погибшего солдата уже знают о происшествии и сейчас решается вопрос об отправке тела в Тульскую область. 

Согласно сайту Минобороны, личный состав дивизии несёт боевое дежурство на ракетных комплексах «Тополь».

В конце сентября прошлого года в отделе полиции № 10 «Советский» обнаружили мёртвого сотрудника полиции в служебном кабинете. Полицейский был в форменной одежде.

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    КОММЕНТАРИИ (40)

    Юра Х.
    28 авг 2019 в 12:12

    Ну давайте рассказывайте про школу жизни, не служил - не мужик и прочую милитаристскую чушь. В мирное время погибнуть во время службы в армии - это как?
    Или если бы он сам себя не застрелил, то это сделали бы солдаты НАТО?

    Гость
    28 авг 2019 в 12:11

    Кто там говорил что в Российской армии дедовщины нет?

    санёк
    28 авг 2019 в 12:21

    В армии должны служить только контрактники, что за понятие воинский долг, никто уже ничего не должен.