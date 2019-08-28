Новосибирский парапланерист поднял в небо аккордеониста для съёмок весёлого клипа

Новосибирский пилот-парапланерист Александр Орлов поднял в небо аккордеониста группы «Жажда» Андрея Кращука, чтобы снять необычный видеоклип, — во время полёта музыкант исполнил песню «Женщина в синем халате по имени Матильда Бенедиктовна Зельбельман-Цвих».

Съёмки проходили в минувшее воскресенье на аэродроме «Бердск-Южный», а сегодня, 28 августа, Александр Орлов поделился с НГС клипом.

Как рассказал Александр Орлов, аккордеонист из группы «Жажда» Андрей Кращук сам предложил ему сделать совместный проект и даже принёс подходящую одежду для съёмок клипа: рубашку, жилетку, очки и шляпу-котелок, к которой прикрепили камеру GoPro.



Чтобы снять клип, тандем поднялся на параплане на высоту около 600 метров. Во время полёта музыкант исполнил песню «Женщина в синем халате по имени Матильда Бенедиктовна Зельбельман-Цвих» из репертуара группы «Жажда».



Видео с канала Натальи Коноваловой / youtube.com

«Я, честно говоря, хотел какую-нибудь другую песню, потому что у них есть несколько песен про полёты. <…> Но он сказал: "Нет, это серьёзные песни, здесь нужно что-то стёбное". Я говорю: "Хорошо, ты музыкант, выбор песни за тобой, я сюда не лезу, моя часть — это полёт, техническая часть там, съёмка, а по песне принимаешь решение ты". И он оставил эту песню», — рассказал Александр Орлов.

По словам парапланериста, для Андрея Кращука это был первый полёт на параплане. После приземления выяснилось, что из-за съёмок клипа музыкант не успел увидеть окружающие красоты с высоты. В итоге аккордеониста решили покатать ещё раз.

«Мы полетели ещё разок, уже покрутились, сильно покрутились, то есть его пошатывало после приземления. В общем, все довольны, все счастливы», — заключил Александр Орлов.